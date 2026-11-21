Con el doblete de Joaquín Amadio y otro Blas Benedetto, el rojinegro derrotó a Atlético Tostado y obtuvo la Copa Santa Fe en su novena edición

Copa Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Lucas Bernardi le ganó a Atlético Tostado (3-0) y se quedó con el título santafesino por primera vez.

Copa Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Lucas Bernardi le ganó a Atlético Tostado (3-0) y se quedó con el título santafesino por primera vez.

Newell’s se quedó con el título provincial al golear a Atlético Tostado por 3 a 0 y de esta manera incribió su nombre entre los campeones de la Copa Santa Fe, en su novena edición. Los dirigidos por Lucas Bernardi fueron superiores a lo largo de los 90 minutos, en el encuentro que se disputó en el estadio Marcelo Bielsa.

Los goles del vencedor los anotaron Joaquín Amadio en dos oportunidades en la etapa inicial y Blas Benedetto , en el arranque del complemento.

En el partido de ida disputado en la Villa Recreativa, en Tostado, empataron sin goles. El trámite de ese encuentro fue muy parejo, con pocas llegadas sobre los arcos.

El cotejo estuvo a cargo de la cuaterna arbitral de la Liga Totorense. Fue árbitro principal Franco Campos. Se desempeñaron como asistentes Felipe Monserrat e Ismael Valiente. El cuarto árbitro fue Daniel Pereyra.

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La Lepra pegó dos veces

Desde el inicio, los equipos salieron con vocación ofensiva en la búsqueda de la apertura del marcador. Con el correr de los minutos y bajo una persistente llovizna, los locales en la primera llegada a los 10', llegó al gol por intermedio de Joaquín Amadio, quien tras un perfecto al corazón del área de Tomás Viola, con un toque preciso puso el 1-0.

La visita reaccionó y, en la contra, con el remate de Sebastián Velozo casi logra la igualdad, aunque el tiro fue controlado por el guardavalla local. Y la Lepra en otra jugada calcada como el primer tanto, Viola se fue por derecha sacó otro preciso centro y Amadio de cabeza estampó el 2 a 0.

Copa Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Lucas Bernardi le ganó a Atlético Tostado (3-0) y se quedó con el título santafesino por primera vez. Celina Mutti/ La Capital

El equipo de Bernardi, dueño del trámite

Con el resultado a su favor, el equipo comandado por Bernardi se hizo dueño del trámite y, cuando se lo propuso, llegó con peligro al arco defendido por Banegas.

La visita con mucho amor propio se adelantó en el terreno y contó con dos situaciones para descontar con los sendos remates de Jeremía Gauna y Sebastián Velozo.

El resto del trámite de la etapa inicial se hizo de ida y vuelta, Newell's pudo liquidar el pleito y el Verde achicar diferencias. Con el triunfo de la Lepra, se fueron al descanso en el Marcelo Bielsa.

En el comienzo del segundo tiempo, Newell's marcó el tercero a través de Blas Benedetto, quien aprovechó el perfecto centro enviado por Tiago Grondona para liquidar el pleito.

Newell's lo ganó muy bien

El resto del partido estuvo de más, el dueño de casa manejó el trámite a su manera, jugó tranquilo y contó con varias chances para aumentar el resultado. Por su parte, el equipo del norte santafesino trató de achicar el resultado, pero le faltaron ideas en los metros finales.

Formaciones

Newell’s 3: Francisco Sciarini, Gino Barrio, Valentín Rosso, Néstor Boretto y Felipe Calderone; Blas Benedetto, Kevin Gómez, Tiago Grondona y Tomás Viola; Joaquín Amadio y Facundo Basulado. Director técnico, Lucas Bernardi.

Atlético Tostado 0: Ignacio Benegas; Alejandro Leiva, Gonzalo Algarbe, Axel Pianetti y Alexis Sosa; Esteban Demaría, Diego Díaz, Matías Cantadori y Santiago Velozo; Jeremías Gauna y Leandro Ojeda. Director técnico, Mario Moreno.