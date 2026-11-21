La Municipalidad de Rosario suspendió el paseo comercial en barrio Belgrano previsto para este sábado 21 de noviembre sobre calle Mendoza

La alerta obligó a la Municipalidad a posponer la actividad de esta noche sobre calle Mendoza

La edición de Noche en mi Barrio prevista para este sábado 21 de noviembre en el barrio Belgrano, fue suspendida con motivo de la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El aviso, que alcanza al departamento Rosario y a otros del sur provincial durante la noche del sábado, advierte sobre tormentas de variada intensidad, con abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

El evento iba a desarrollarse sobre calle Mendoza, entre Perú y Solís , con una amplia propuesta cultural, comercial y gastronómica. Noche en mi Barrio busca poner en valor la identidad del barrio y fortalecer los lazos entre quienes lo habitan, lo trabajan y lo recorren. Asimismo, la Municipalidad aseguró que la actividad será reprogramada, aunque no definió la fecha.

El fin semana largo comenzó un marco casi ideal, aunque se prevén grandes variaciones en cuanto al tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado un alerta amarilla por tormentas en Rosario y el área de cobertura incluye al resto del sur y el centro de la provincia.

La jornada comenzó con una temperatura de 23 grados y el cielo parcialmente nublado. Sin embargo, para la tarde se anunciaron fenómenos aislados con probabilidad de lluvias.

El reporte oficial anticipa posibles tormentas fuertes en Rosario durante la noche. A su vez, desde el domingo se espera una mejora en lo que respecta a las condiciones meteorológicas.

¿Qué dice el alerta amarilla para Rosario?

El alerta amarilla para las últimas horas de este sábado se extiende a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución. En ese período pueden acumularse entre 30 y 70 milímetros de agua de lluvia, aunque hay chances de que el volumen sea superior en algunos sectores de la región.

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Por otra parte, el pronóstico del SMN descarta ráfagas antes del domingo. La velocidad máxima probable del viento desde el sur es de 22 kilómetros por hora.

Las autoridades locales desaconseja salir, así como sacar la basura cuando rige un alerta meteorológica. Además, recomiendan limpiar desagües y sumideros previamente. También, en caso de que el agua ingrese en una vivienda, sugieren desconectar los electrodomésticos y cortar la luz. Asimismo, conviene cerrar puertas y ventanas y buscar un lugar seguro bajo techo.

Domingo y lunes sin lluvias a la vista

El panorama para lo que resta del fin de semana largo es diferente. El domingo se prevé una máxima de 28 º por la tarde y un mínima de 16 grados en las primeras horas de la mañana.

El lunes no se esperan grandes cambio en cuanto al tiempo. El feriado asoma con el cielo mayormente nublado, pero sin chances de lluvia.