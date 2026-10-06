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Messi se despidió de la selección con un gol y una victoria por 3 a 0

En el partido del adiós de la selección argentina, el rosarino señaló desde los doce pasos el 3 a 0 en el amistoso jugado en el Monumental

6 de octubre 2026 · 20:12hs
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Lionel Messi conecta el zurdazo en su partido de despedida de la selección argentina.

Sebastián Suárez Meccia

Lionel Messi conecta el zurdazo en su partido de despedida de la selección argentina.
Julián Alvarez controla la pelota perseguido por Olaitan.

Sebastián Suárez Meccia

Julián Alvarez controla la pelota perseguido por Olaitan.

Lionel Messi se despidió en el Monumental de la selección argentina y un país lo homenajeó. Todo en un partido amistoso ante Benín, por fecha Fifa. Lleno total para un día que todo futbolero de ley no quería que llegue nunca. El rosarino anotó, de penal, el último de la victoria del representativo albiceleste por 3 a 0.

Argentina abrió la victoria con un tanto de Nicolás Otamendi, que de inmediato fue reemplazado (también se retiró del representativo nacional). Nico Paz aumentó con un golazo. El restante fue de Messi.

El minuto a minuto

88': Messi le pegó de primera, tapó el arquero y la pelota dio en el palo derecho.

74': Nico González envió el centro, Messi le pegó de derecha de frente al arco e increíblemente la pelota no ingresó.

70': Ouorou bajó a Giay dentro del área. Messi ejecutó el penal a la izquierda del arquero, que se jugó al otro palo.

60': GOL DE ARGENTINA. volcado sobre la derecha, Messi se la dio al recién ingresado Nico Paz. El volante le pegó con comba desde afuera del área y se metió junto al palo derecha.

59': Messi pateó un tiro libre con comba por sobre la barrera y Dandijnou se estiró y tapó.

53': Enzo Fernández cabeceó y antes de que la pelota ingrese, Ouorou despejó con un frentazo.

47': GOL DE ARGENTINA. Lionel Messi ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda, Nicolás Otamendi ingresó por el medio del área y le pegó de primera para el tanto de la apertura. Argentina gana 1 a 0

43': Messi la cedió larga para la corrida de Álvarez. La Araña gambeteó al arquero Dandjinou y remató al arco. El uno se rehizo y tapó con el pie.

31': contraataque de la selección argentina. Lautaro Martínez metió el centro desde la izquierda, Messi conectó de primera y se lo perdió. La pelota pasó junto al palo izquierdo.

23': centro pasado de De Paul, Messi se tiró hacia adelante, la alcanzó a tocar y la pelota se fue cerca.

18': Junior Olaitan picó al área argentina, fue a buscar el centro, le pegó de primera y se lo perdió. La pelota se fue junto al palo izquierdo.

6': Lionel Messi se sacó un rival de encima, remató de zurda desde afuera del área sobre el palo derecho y detuvo en dos tiempos el arquero Marcel Dandjinou

Lionel Messi y su noche Monumental. Es la despedida del mejor del mundo con la selección argentina.

Lionel Messi y su noche Monumental. Es la despedida del mejor del mundo con la selección argentina.

Fideo y la Fiera, presentes

Uno de los que jugó el lunes a la noche y se quedó en Buenos Aires fue Ángel Di María, quien no podía estar ausente en la despedida de Messi de la selección, como tampoco el ex leproso, la Fiera Maxi Rodríguez.

Lionel Messi se prepara para lanzar un tiro de esquina.

Lionel Messi se prepara para lanzar un tiro de esquina.

Además estuvieron otros campeones del mundo: Larrosa, Olguín, Villa, Bertoni, Oviedo, Tarantini, Valencia, Batista, Enrique, Luis Islas, Giusti, Tapia, Ruggeri, Garré, Ortiz, Pezzella, Guido Rodríguez, Acuña, Almada, Paredes, Correa y Montiel.

>>Leer más: Todos aman a Messi: emoción, gratitud y lágrimas de los hinchas en su despedida en el Monumental

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