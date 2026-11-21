Mariana R., detenida durante una serie de allanamientos vinculados a una red de distribución de drogas y conectada con la causa por las muertes en una fiesta electrónica en Punta Stage de Arroyo Seco , fue trasladada este viernes a una cárcel federal de San Nicolás .

La mujer había sido arrestada el 21 de octubre en uno de los tres inmuebles allanados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) , donde efectivos de Inteligencia de Gendarmería detectaron un sistema de cultivo indoor con 72 plantas de marihuana —cuyo deshoje superó los 7 kilos y 615 gramos— y más de un kilo de cogollos. Ese procedimiento formó parte de un operativo más amplio que incluyó doce allanamientos en Caba y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Rioja.

Las actuaciones se desprenden de una causa iniciada en enero de 2017, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a partir de lo ocurrido en la Sasha New Year’s Eve Party .

La fiesta electrónica se realizó el 31 de diciembre de 2016 en el complejo Punta Stage, en la localidad de Arroyo Seco, cerca de Rosario. Allí falleció la joven Giuliana Maldovan (20) y poco después murió Lucas Liveratore (34) tras consumir drogas sintéticas.

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Las condenas

A mediados de 2025 el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario condenó al empresario Alan David Van Broock, productor del evento, a 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo culpable del delito de facilitación de un establecimiento público para el consumo y venta de estupefacientes. Su socio en la productora Live Art Producciones, Gino Piazzese Scaglia, fue absuelto por el beneficio de la duda, al igual que Germán Pablo Dalinguer, titular de la firma Yameli SRL, que subalquiló el predio de Punta Stage.

Como prosecucion de la causa terminó implicada Mariana R., pareja de un narcotraficante , condenada por participar en la comercialización de estupefacientes en los alrededores de Villa Moreno y quien fue contactada por Van Broock para que la provisión de drogas sintéticas.

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Últimos allanamientos

En distintos allanamientos del 21 de octubre pasado en Rosario y Villa Gobernador Gálvez los Gendarmes, secuestraron marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un arma de fuego calibre 9 milímetros con pedido de secuestro vigente, junto con 50 municiones. En el mismo procedimiento pero en Caba los efectivos allanaron tres inmuebles, donde detectaron un sistema de cultivo indoor con 72 plantas de marihuana, cuyo deshoje arrojó un peso superior a los 7 kilos 615 gramos, además de más de un kilo de cogollos.

Finalmente, en las localidades bonaerenses de Olivos, el Palomar y Villa Sarmiento, se hallaron elementos de laboratorio de química de vidrios: como Balón Matraz de fondo redondo de tres bocas, una botella de ácido acético, dos botellas de ácido Clorhidrico, dos botellas de acetona, un frasco de 2,5 dimethoxybenz-aldehyde, entre otras sustancias químicas.