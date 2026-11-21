El equipo del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, eliminó a Defensa y Justicia al derrotarlo por 1 a 0 en Florencio Varela

Barracas Central ganó en Florencio Varela y se clasificó para jugar con el vencedor de Central-Gimnasia de Mendoza.

Central y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este domingo en Arroyito por los octavos de final del torneo Clausura. El partido se jugará a las 17 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y el ganador de la serie se enfrentará en los cuartos de final a Barracas Central.

El equipo del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se clasificó a esa instancia luego de vencer en el cruce por los octavos de final a Defensa y Justicia por 1 a 0 en Florencio Varela.

El gol del Halcón lo marcó el ex-Huracán y ex-Boca Norberto Briasco a los 29 minutos del primer tiempo. El partido no tuvo expulsados ni jugadas polémicas.

Defensa y Justicia no supo cómo ganarlo

El equipo local, conducido por Julio Vaccari, manejó la pelota y el terreno, sobre todo en el segundo tiempo, pero no pudo quebrar a la defensa de Barracas y casi no creó situaciones de gol a lo largo del partido.

Barracas Central se había clasificado en la quinta posición del Grupo B de la fase regular, mientras que el Halcón había terminado cuarto en el A. El equipo de ex-San Lorenzo, Damián Ayude, acumula siete partidos sin conocer la derrota y ya está en los cuartos de final del Clausura.