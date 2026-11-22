Este domingo, a las 18, las instalaciones del Jockey Club se engalan para el tradicional encuentro que reune a la familia argentina del rugby

El Jockey Club abrirá sus puertas este domingo a las 18, a todo el rugby argentino para celebrar el tradicional encuentro de cierre de temporada entre su primera división y el Barbarians Team Argentina. Esta vez, la cita cobra un relieve extraordinario por cumplirse los 40 años de una tradición consolidada como un punto de encuentro único de pasión, respeto y hermandad deportiva.

Desde 1986, una vez por año el Jockey abre sus puertas y le cede la localía a los Barbarians. Adentro de la cancha rige una premisa inalterable: divertirse y divertir al público desplegando un rugby dinámico, ofensivo y vistoso, donde el verdadero triunfo pasa por la calidad del espectáculo antes que por el tanteador.

Fiel a su espíritu integrador, la tarde está diseñada para reunir a todas las generaciones del club mucho más allá del partido principal. El programa del domingo comenzará a las 17.30 con actividades y reconocimientos del rugby infantil en la Cancha 1 , que dará paso al kick-off del esperado encuentro entre el Barbarians Team Argentina ante la Primera División del Jockey a las 18.

La jornada contará con un patio gastronómico de foodtrucks y un sector de juegos inflables para los más chicos. La acción continuará a las 20 con la entrega anual de premios a Pre-Juveniles, Juveniles y Plantel Superior y la apertura del espacio Sunset con bandas en vivo, DJ Willie y el tradicional tercer tiempo donde rivales ocasionales se convierten en amigos para toda la vida.

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Cuatro décadas de constancia con el espíritu fundacional intacto

La historia nació a fines de 1986 por iniciativa de Jorge Trevisán, entonces entrenador de la primera división verdiblanca para festejar el primer título oficial –logrado de forma invicta– por el Jockey Club de Rosario. Aquel primer combinado salió a la cancha bajo el nombre de Invitación XV y estuvo capitaneado por Javier Escalante y dirigido por Daniel Di Bernardo. Tras repetirse en 1987 y 1988, en 1989 adoptó definitivamente la denominación de Barbarians Team Argentina.

Desde aquella tarde fundacional, el clásico mantuvo una continuidad ejemplar: se realizaron 38 encuentros entre 1986 y 2025 –con la única pausa de 2020 por la pandemia–, erigiendo al Jockey Club como sede emblemática del cierre anual del rugby de XV en la ciudad. Pasaron las generaciones y se renovaron los equipos, pero la esencia permaneció inalterable: los referentes del club invitan a figuras consagradas y promesas de todo el país que se distingan, por sobre todo, en su faceta humana y su conducta dentro y fuera de la cancha.

Próceres del rugby argentino y 135 Pumas

El prestigio forjado en estas cuatro décadas queda reflejado en las glorias que vistieron la emblemática camiseta negra y blanca, a imagen del Barbarians Team original, nacido en Inglaterra: nada menos que 135 jugadores del seleccionado argentino participaron en los 38 partidos disputados.

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Entre ellos sobresalen ocho capitanes de los Pumas que sintetizan distintas épocas del rugby nacional: Hugo Porta (capitán bárbaro en 1987 y 1990, formando una recordada pareja de medios con Daniel Baetti), Jorge Allen (1988), Marcelo Loffreda (1992 y 1996), Pedro Sporleder (1991 y 1993), Lisandro Arbizu (1994), Agustín Pichot (1994), Felipe Contepomi (1997, 1998 y 1999; actual head coach nacional) y Julián Montoya (2013 y 2014; actual capitán del seleccionado).

También engalanaron esta camiseta referentes históricos de todas las camadas, como Serafín Dengra, Fabián Turnes, Diego Cash, Gabriel Travaglini, Cristián Mendy, Federico Méndez, Roberto Grau, Germán Llanes, Gonzalo Camardón, Gonzalo Quesada, Nicolás Fernández Miranda, Mario Ledesma, Ignacio Fernández Lobbe, José Orengo, Federico Todeschini, Pablo Bouza, Gonzalo Tiesi, Martín Landajo, Leonardo Senatore, Matías Alemanno, Matías Orlando, Santiago Chocobares, Eduardo Bello y Efraín Elías. También hubo representantes de otros seleccionados como Diego Domínguez, Mario Gerosa, Ramiro Pez, Federico Pucciariello (Italia) y Estanislao Bay (España). Vale destacar también que Gonzalo Romero Acuña tiene el récord de participaciones (7), entre ellas la de 2002 cuando fue capitán. En el banco de entrenadores brillaron maestros como Carlos "Veco" Villegas, Emilio Perasso, Rodolfo "Michingo" O'Reilly, José Luis Imhoff, Daniel Baetti y Daniel Hourcade; estos dos últimos dirigiendo al equipo mientras conducían a Los Pumas.

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Cuatro décadas después de aquel puntapié inicial, esa misma mística volverá a encenderse este domingo en Fisherton. Porque la celebración del Barbarians no empieza con el kick-off ni se agota con el pitazo final: late en un legado que ya unió a padres e hijos bajo los mismos colores, renace en cada abrazo con el adversario y se sella alrededor del asado compartido.

Agenda de la jornada en el Jockey

17.30: Actividad Infantiles y reconocimientos (Cancha 1) ·

18: Barbarians Team Argentina vs. Jockey Club de Rosario y apertura gastronómica (foodtrucks)

18.30: Inflables Macro para infantiles ·

20: Entrega de premios (Pre-Juveniles, Juveniles y Plantel Superior) y apertura predio Sunset · 21.00 DJ Willie (+30), bandas en vivo y fiesta.

Récords y curiosidades de cuatro décadas

Partido con menos puntos, 1987 – 54: Invitación XV 30-24 Jockey Club

Partido con más puntos: 1998 – 134: Barbarians Team 61-73 Jockey Club

Mayor diferencia: 1994 – 52: Barbarians 69-17 Jockey Club

Partido más ajustado: 1992 – 1: Barbarians Team 60-59 Jockey Club

Más participaciones: Gonzalo Romero Acuña: 7 veces.

Padres e hijos: Daniel y Sebastián Baetti, Javier y Mateo y Pedro Escalante, Gabriel y Juan Pablo Estellés, Juan José y Franco Massucco; y Daniel y Sebastián Poet