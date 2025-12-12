Soledad Pastorutti respondió a la acusación que sacudió La Voz Argentina: "No sé que flasheó"

La cantante argentina respondió a las declaraciones de Vanesa Carbone y aseguró que no piensa alimentar la polémica

En los últimos días, un escándalo inesperado sacudió a la cantante argentina Soledad Pastorutti . Aunque el reality "La Voz Argentina" finalizó hace varios meses, recientemente la esposa de uno de los integrantes del “Team La Sole” acusó a la cantante de haberse “desubicado” con su marido.

Vanesa Carbone, esposa de Luis González, participante del equipo de Pastorutti que llegó hasta los cuartos de final, publicó en sus redes sociales un fuerte descargo en el que aseguró que la coach tuvo actitudes “fuera de lugar” que lo habrían incomodado durante las emisiones del programa.

Frente a estas acusaciones, la intérprete folclórica salió a responder. Abordada por un móvil del programa Puro Show, Soledad Pastorutti habló sobre el escándalo y aclaró su postura.

Las acusaciones de Vanesa Carbone

Dos meses después de finalizado el reality, la polémica volvió a "La Voz Argentina". Aunque sin mencionarla directamente, en sus historias de Instagram, la esposa de uno de los participantes del Team La Sole apuntó contra la cantante.

"Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina, se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar", escribió en su descargo.

La mujer aseguró que la cantante folclórica le hacía a su marido frases que lo incomodaban y remarcó que lo más grave era que esas situaciones ocurrían delante de su hija. “Delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer", detalló.

Luego, profundizó: “Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser. Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso".

En ese sentido, citó algunas de las supuestas frases que Pastorutti habría dicho en el programa: “Yo amo a Lucho”, “estoy enloquecida con Lucho”, “duermo con frazada de Lucho”. Para ella, se trató de “un comportamiento lamentable, impropio de alguien que ocupa ese lugar y, peor aún, dirigido a un hombre casado”.

También, apuntó contra la producción de "La Voz Argentina": “Un programa que eligió dejar cada una de esas escenas solo para generar clickbait, sin importar la incomodidad de él”.

Finalmente, cerró su mensaje con una advertencia: “Preferí cuidar a mi hija, mi esposo y mi familia en silencio. Ahora que el show terminó, a vos te digo: con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero”.

La respuesta de La Sole

Tras las polémicas declaraciones y acusaciones de Vanesa Carbone, Soledad Pastorutti salió a responder. “No sé qué flasheó, nada me sorprende en este mundo de hoy”, dijo, restándole dramatismo a la situación.

Contó además cómo se enteró de la polémica: "Yo estaba con mi marido mirando la tele y vi un titular. Dijimos ‘bueno, no pasa nada’". Luego añadió que preferiría no seguir alimentando la controversia. “Hablemos de otra cosa, que el fin de eso es que hablemos del tema”, dijo.

“No perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mis 30 años, así que me quedo con eso", agregó entre risas.

Sobre la frase que generó revuelo, “te voy a poner el poncho de sombrero”, Pastorutti optó por tomárselo con humor. Incluso bromeó: “Lo voy a probar; por ahí queda bien”.

Finalmente, reflexionó que no vale la pena caer en las dinámicas que generan los medios. "Lo importante es no caer en estas situaciones que genera el medio porque lo importante es otra cosa, no hay que darle entidad", expresó.