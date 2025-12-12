La Capital | Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti respondió a la acusación que sacudió La Voz Argentina: "No sé que flasheó"

La cantante argentina respondió a las declaraciones de Vanesa Carbone y aseguró que no piensa alimentar la polémica

12 de diciembre 2025 · 10:40hs
La Sole respondió a las acusaciones de Vanesa Carbone

La Sole respondió a las acusaciones de Vanesa Carbone

En los últimos días, un escándalo inesperado sacudió a la cantante argentina Soledad Pastorutti. Aunque el reality "La Voz Argentina" finalizó hace varios meses, recientemente la esposa de uno de los integrantes del “Team La Sole” acusó a la cantante de haberse “desubicado” con su marido.

Vanesa Carbone, esposa de Luis González, participante del equipo de Pastorutti que llegó hasta los cuartos de final, publicó en sus redes sociales un fuerte descargo en el que aseguró que la coach tuvo actitudes “fuera de lugar” que lo habrían incomodado durante las emisiones del programa.

Frente a estas acusaciones, la intérprete folclórica salió a responder. Abordada por un móvil del programa Puro Show, Soledad Pastorutti habló sobre el escándalo y aclaró su postura.

>> Leer más: La esposa de un participante de La Voz Argentina apuntó contra La Sole: "Te dejo el poncho de sombrero"

Las acusaciones de Vanesa Carbone

Dos meses después de finalizado el reality, la polémica volvió a "La Voz Argentina". Aunque sin mencionarla directamente, en sus historias de Instagram, la esposa de uno de los participantes del Team La Sole apuntó contra la cantante.

"Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina, se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar", escribió en su descargo.

La mujer aseguró que la cantante folclórica le hacía a su marido frases que lo incomodaban y remarcó que lo más grave era que esas situaciones ocurrían delante de su hija. “Delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer", detalló.

Luego, profundizó: “Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser. Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso".

En ese sentido, citó algunas de las supuestas frases que Pastorutti habría dicho en el programa: “Yo amo a Lucho”, “estoy enloquecida con Lucho”, “duermo con frazada de Lucho”. Para ella, se trató de “un comportamiento lamentable, impropio de alguien que ocupa ese lugar y, peor aún, dirigido a un hombre casado”.

También, apuntó contra la producción de "La Voz Argentina": “Un programa que eligió dejar cada una de esas escenas solo para generar clickbait, sin importar la incomodidad de él”.

Finalmente, cerró su mensaje con una advertencia: “Preferí cuidar a mi hija, mi esposo y mi familia en silencio. Ahora que el show terminó, a vos te digo: con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero”.

>> Leer más: Shakira ya tiene teloneras: una semifinalista de "La Voz Argentina", Meri Deal y Ángela Torres

La respuesta de La Sole

Tras las polémicas declaraciones y acusaciones de Vanesa Carbone, Soledad Pastorutti salió a responder. “No sé qué flasheó, nada me sorprende en este mundo de hoy”, dijo, restándole dramatismo a la situación.

Contó además cómo se enteró de la polémica: "Yo estaba con mi marido mirando la tele y vi un titular. Dijimos ‘bueno, no pasa nada’". Luego añadió que preferiría no seguir alimentando la controversia. “Hablemos de otra cosa, que el fin de eso es que hablemos del tema”, dijo.

“No perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mis 30 años, así que me quedo con eso", agregó entre risas.

Sobre la frase que generó revuelo, “te voy a poner el poncho de sombrero”, Pastorutti optó por tomárselo con humor. Incluso bromeó: “Lo voy a probar; por ahí queda bien”.

Finalmente, reflexionó que no vale la pena caer en las dinámicas que generan los medios. "Lo importante es no caer en estas situaciones que genera el medio porque lo importante es otra cosa, no hay que darle entidad", expresó.

Embed

Ver comentarios

Las más leídas

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Lo último

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Estado de salud de Joaquín Levinton: Está fuera de peligro

Estado de salud de Joaquín Levinton: "Está fuera de peligro"

Ignacio Boero: Newells debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y DAmico

Ignacio Boero: "Newell's debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y D'Amico"

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

La terapia con animales gana terreno en el ámbito sanitario. Las mascotas ya recorren el efector y cosechan amigos
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela
La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Ovación
El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Por Luis Castro
Ovación

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: Siempre en mi corazón

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: "Siempre en mi corazón"

Messi se prepara para su gira por India: desde una estatua gigante hasta un trono de rey en su honor

Messi se prepara para su gira por India: desde una estatua gigante hasta un trono de rey en su honor

Policiales
Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

La Ciudad
Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario