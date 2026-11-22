El equipo de Jorge Almirón inicia los playoffs del torneo Clausura ante Gimnasia de Mendoza. Si empatan, alargue y penales. El favorito, Central

El once de Central del último partido, ante Estudiantes de Río Cuarto. Ahora se medirá con el otro ascendido del 2025, Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, pero en instancia decisiva.

El torneo Clausura mutó por completo desde el mismo viernes en que se iniciaron los octavos de final. La validez de terminar arriba en la zona sirve para definir de local pero no más que eso. Por eso Central contará con el inestimable plus del apoyo de su gente en el Gigante de Arroyito , cuando desde las 16 de este domingo reciba a Gimnasia de Mendoza . Al que le tocará ganarle para pasar, ya sea en los 90 minutos, en el alargue o en los penales. Máxima adrenalina a partir de ahora.

La implementación de este tipo de campeonatos permite que la oferta de candidatos esté abierta. Así ganó Estudiantes de La Plata el año pasado, por ejemplo, cuando luego de salir octavo en la zona entrando con lo justo en la última fecha, se consagró campeón. Las críticas a la conducción de la AFA no tuvieron correlato con la definición, donde coronaron pese a lo que muchos podían suponer.

El año anterior también disfrutó Platense de su primer título oficial en AFA, ganando siempre de visitante y ante los grandes, definiendo luego ante Huracán. Por eso, Central debe no dormirse en los laureles de la gran campaña que hizo en la fase de grupos, donde quedó primero, tomar con mucho respeto al debutante en primera división Gimnasia de Mendoza y obrar en consecuencia.

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Central tiene con qué pasar

Tiene con qué hacerlo, por supuesto. No por nada viene peleando año a año por los objetivos más importantes y estuvo a 10 segundos de coronarse campeón anual hace dos semanas, antes que se pare el fútbol por las eliminatorias. En ese sentido, tal vez le vino bien este paréntesis, porque fue duro pasar de la euforia a la decepción en ese final increíble en el Gigante y en cancha de Boca, y de las emociones fuertes también a veces se necesita de tiempo para volverlas a su cauce.

Porque Central necesita respaldarse en su juego para alcanzar los cuartos de final de este Clausura. Ese juego que lo llevó a un gran sprint en el tramo final de la fase de grupos y que le hizo tocar el cielo con las manos. El cielo ahora no es el certamen anual que ahora sí dejó claro la AFA con antelación que vale un título, sino este torneo que lo tuvo otra vez de gran protagonista.

Y precisamente, cuando más evolucionó en el sistema de playoffs, fue con Miguel Ángel Russo, en ese Central que clasificó con lo justo en la última fecha. Cuando le sobró, no le fue bien después y ni siquiera alcanzó instancias semifinales. Por eso, es un ítem que debe mejorar y ya mismo poner en práctica. Tiene todo para pasar ante un rival duro, pero inferior, y debe obrar en consecuencia.

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El otro motivo del buen paréntesis

Pero además de ese golpe emocional que terminó padeciendo Central en la última fecha ante Estudiantes de Río Cuarto, y por el cual no le vino nada mal este parate, otro motivo más terrenal también abonó la tesis de la conveniencia del respiro.

Es que algunos jugadores muy importantes no llegaron al final de buena manera desde lo físico y necesitaban más tiempo para estar a pleno: nada menos que Ángel Di María y Jaminton Campaz, pilares si los hay de este buen equipo de Almirón.

Todo hace suponer que la recuperación fue óptima y que estarán en el verde césped del Gigante para hacer pesar su importancia. Este plantel sufrió bajas importantes por lesión en el tramo último del campeonato y no se debe permitir más, como los casos de Giovanni Cantizano, Federico Navarro y también Gaspar Duarte.

Además, para este encuentro no estará un jugador que se convirtió en vital en ese sprint victorioso canalla, Gastón Avila, el goleador de este último tramo y al que un exceso de optimismo al buscar una pelota lo dejó afuera por expulsión. Tuvo suerte que le dieran una fecha, así que podría volver en cuartos. Sebastián Zaracho o Juan Giménez lo reemplazarían.

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Qué es lo que tendrá enfrente

Gimnasia rápidamente consiguió el objetivo de la permanencia y se liberó para ir por otros. La clasificación a sus primeros octavos de final es una frutilla del postre y ya con eso deberían darse por satisfechos.

Pero los equipos de Darío Franco son ambiciosos y aún con nombres poco rutilantes se hizo fuerte en distintos campos de juego, haciéndose merecedor de esta gran oportunidad.

Y tiene como as de espadas a un goleador que fue empujado fuera de Arroyito luego de lesiones inoportunas: Agustín Módica. Buscó otro horizonte y le está yendo muy bien.

Además, el plantel tiene a otro excanalla que debió buscar nuevos caminos, como Tomás O'Connor, hoy suplente, y lo mismo el exleproso Luciano Cingolani. Mientras que es titular un jugador surgido en Central, que pasó por Argentino y Central Córdoba, el lateral zurdo Matías Recalde.

Todo para prestar atención, pero sin dudas el favorito es Central. Hora de ponerlo en práctica.