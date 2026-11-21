Economistas analizan los desafíos que le plantea a la economía el sacudón que golpea a los mercados nacionales e internacionales. El programa financiero del gobierno, en la mira.

El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos, alcanzó su nivel más alto para los últimos doce meses y llegó a ubicarse por encima de los 1.070 durante la jornada del viernes, mientras que el dólar también subió y el mayorista arribó a un nuevo máximo nominal, en un escenario de mayor búsqueda por cobertura cambiaria y en el que la discusión electoral de 2027 parece haberse adelantado.

Los economistas coinciden en que la escalada del riesgo país no responde a un único factor, sino a una combinación de problemas internos y un escenario global poco favorable.

Federico Pellegrini sostuvo que “el dólar barato nos está saliendo caro”. Entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre, la cotización de la moneda estadounidense aumentó casi un 17% en Brasil, frente a un 2,3% en Argentina. Esa diferencia encareció los productos argentinos frente a los brasileños y afectó tanto a los exportadores como a las empresas que compiten con importaciones, comprometiendo la competitividad local. “No alcanza con los dólares de Vaca Muerta”, afirmó.

El estancamiento de la actividad económica aparece como otro factor de preocupación. El próximo martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de septiembre, que confirmaría en forma oficial que la economía ingresó en recesión técnica durante el tercer trimestre del año.

El ex director del Banco Central Carlos Pérez consignó que el estancamiento económico está elevando el riesgo electoral y señaló que, en dos de los desafíos que enfrentaba el gobierno a comienzos de año, reactivar la economía y fortalecer las reservas, solo se avanzó parcialmente en el segundo.

En este escenario, la discusión parece haberse adelantado. Gustavo Neffa afirmó que el mercado ya incorpora en los precios la posibilidad de un regreso del peronismo.

El deterioro del clima financiero general también afectó el apetito de los inversores por los activos de mayor riesgo. Así, refinanciar los vencimientos resulta más costoso y aumenta la necesidad de recurrir a otras fuentes de divisas. El esquema original para 2027 contemplaba, entre otras cosas, compras del Tesoro al Banco Central por u$s 4.900 millones, pero, si continúa restringido el acceso al mercado, esa necesidad podría alcanzar ahora los u$s 13.200 millones

La diferencia pone en evidencia las dificultades que enfrentará el gobierno en el año electoral: “El programa financiero de julio ya no es creíble, por eso la necesidad de su reformulación”, advirtió Pérez.

Defensas bajas

Miguel Kiguel trazó un sombrío panorama. En una entrevista con radio Splendid AM 990, el director ejecutivo de EconViews señaló que la magnitud del sacudón responde en buena medida al escenario externo. “Esta caída es bestial, el oro estaba a mitad de año a niveles de 5.000 la onza, hoy está 3.500”, dijo. Pero también hay vulnerabilidad local. “Nos pega en un momento en que nuestras defensas son muy bajas”, agregó. De hecho, entre los países emergentes, “al que más le pegó es a la Argentina”. En parte, lo vinculó a que “ciertas apuestas” de política económica “salieron mal”. Por ejemplo, “estabilizar el tipo de cambio, no poner el foco en acumular reservas y postergar la salida al mercado global de deuda”.

“Este gobierno a veces me parecía muy dogmático y muy convencido de que lo que hacían no les iba a salir mal y que eran los dueños de la verdad”, chicaneó. Pero “la gente siente en la calle que el consumo está muy caído” y ahora “el problema es qué pasa con el dólar, con el riesgo país y con la actividad”.

Alberto Ades, el economista que formó parte de una de las reuniones de gabinete del presidente Javier Milei, apuntó que la apreciación del dólar a nivel global “siempre es mala” para las economías emergentes.

“Primero, porque se hace más costoso el servicio de la deuda en dólares, y segundo, por la caída del precio de los commodities, que afecta a la balanza de pagos”, explicó.

“Esta semana hubo una corrección en el mercado accionario, había bastante apalancamiento; entre ellos cayó la Argentina, que está considerada como un crédito de alto riesgo”, dijo.