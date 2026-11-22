Los tres episodios sucedieron en los últimos diez años y tienen que ver con cenas aniversario, despedidas y graduaciones. Todas ocurrieron en el mes de diciembre y el calor fue fundamental

Las tres intoxicaciones se debieron a patógenos identificados mediante análisis y una intervención efectiva del organismo municipal. Todos sucedieron en diciembre y el calor jugó un papel fundamental.

A 30 años de su creación, La Capital hizo un trabajo de archivo para reconstruir los casos de intoxicaciones masivas más resonantes en los que intervino el Instituto del Alimento Dr. Benjamín Berisso. Las investigaciones sanitarias van desde sospechas de alimentos contaminados hasta brotes que afectaron a decenas de personas en celebraciones multitudinarias.

Entre los episodios mejor documentados aparecen una cena aniversario de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), una graduación de Medicina y una fiesta de egresados. Los tres casos se debieron a patógenos identificados mediante análisis y una intervención efectiva del organismo municipal.

Se trata de tres de los mayores brotes que pudieron reconstruirse con intervención comprobada del Instituto. Todos sucedieron en diciembre y el calor jugó un papel fundamental.

2016: aniversario de la UNR

El 3 de diciembre de 2016, unas 550 personas participaron de la cena por el 48º aniversario de la UNR, realizada en el Espacio Cultural Universitario (ECU), de San Martín 750. La celebración terminó con 114 personas afectadas, que presentaron diarrea, cólicos, náuseas, vómitos y fiebre.

Los estudios de muestras de materia fecal realizados por el Instituto Malbrán, a partir de material remitido por el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), confirmaron la presencia de Escherichia coli enteropatógena. La investigación sanitaria relacionó el brote con posibles deficiencias en la elaboración y manipulación de alimentos, sumadas a las altas temperaturas del salón, que dificultaban su conservación.

El Instituto del Alimento auditó tanto el ECU como a la firma encargada del catering, CEC Fisherton. Detectó que la empresa estaba habilitada para prestar el servicio gastronómico en su propio establecimiento, pero no para hacerlo en una sede externa. Además, el evento no había sido notificado previamente para su fiscalización.

Tampoco pudieron recuperarse restos de la comida para determinar qué preparación había transmitido la bacteria. Las actuaciones fueron remitidas al Tribunal Municipal de Faltas para evaluar posibles sanciones.

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2022: graduación de Medicina

En diciembre de 2022, una cena de graduación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas derivó en otro brote de gastroenteritis. Un total de 82 personas enfermaron aproximadamente 48 horas después del evento, con cuadros de diarrea acuosa, vómitos y dolor abdominal.

Los análisis realizados por el laboratorio del Cemar permitieron detectar sapovirus, un virus de la familia de los calicivirus que provoca infecciones gastrointestinales. Todos los afectados evolucionaron favorablemente y ninguno necesitó internación.

El Instituto del Alimento recibió las notificaciones, labró las actas correspondientes y auditó a la empresa contratada para el servicio de catering. Sin embargo, la investigación no logró recuperar alimentos contaminados, por lo que no pudo establecerse qué preparación habría intervenido en la transmisión. El episodio quedó registrado en el informe epidemiológico oficial de la Secretaría de Salud Pública municipal correspondiente a 2022.

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2017: fiesta de egresados

El 2 de diciembre de 2017, la fiesta de graduación del colegio Nuestra Señora de la Asunción, celebrada en el salón Estación del Norte, de avenida Alberdi al 400, terminó con decenas de asistentes enfermos. El evento había sido organizado con un servicio de catering de la empresa Dreamers.

Aunque las primeras denuncias hablaban de hasta 200 afectados, la cifra informada por las autoridades municipales fue de 61 intoxicados, de los cuales cuatro sufrieron cuadros graves y necesitaron internación.

Los análisis de materia fecal de uno de los pacientes detectaron Staphylococcus aureus, una bacteria que puede encontrarse en la piel, las mucosas o las heridas de las personas y que, bajo determinadas condiciones, puede contaminar alimentos.

La entonces directora del Instituto del Alimento, Susana Dueñas, atribuyó el episodio a condiciones inadecuadas de manipulación y reclamó sanciones. La investigación abrió además una controversia sobre las responsabilidades del servicio de catering. Si bien inicialmente se mencionaron sospechas sobre el pan y las salsas utilizadas en las pastas, no pudo identificarse un plato específico como origen del brote.

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Otros casos resonantes

La historia sanitaria de Rosario registra otros brotes de gran magnitud. Uno de los más graves ocurrió el 26 de diciembre de 2000, cuando alrededor de 400 integrantes de la comunidad toba (qom), entre alumnos y familiares de dos escuelas provinciales del oeste rosarino, sufrieron una intoxicación después de consumir facturas con crema pastelera contaminada en el comedor. Los estudios detectaron microorganismos, entre ellos estafilococos, y varios afectados fueron internados. El episodio derivó en una demanda judicial contra la provincia de Santa Fe. No hay documentación que pruebe intervención del Instituto en el caso.

Otro antecedente se produjo en diciembre de 2003, durante la graduación de la Escuela Nº 251 Víctor Cue, en un local de San Juan 3828. El Instituto intervino después de recibir denuncias por vómitos, cólicos y diarrea. Mientras las familias hablaron de hasta 150 afectados, Epidemiología confirmó inicialmente 18 casos. Se tomaron muestras de alimentos y se suspendió preventivamente la cantina. Las sospechas apuntaban a unos crepes de verdura con salsa mixta.

En septiembre de 2015, una fiesta de 15 en un salón de Ovidio Lagos al 4400 terminó con 20 invitados, entre chicos y adultos, que sufrieron cuadros gastrointestinales y fueron atendidos en el Hospital Roque Sáenz Peña, donde permanecieron algunas horas en observación. La Municipalidad clausuró preventivamente el salón, mientras personal del Instituto tomó muestras de la comida para analizarlas.

Más recientemente, en marzo de 2022, un casamiento dejó 42 afectados por salmonela, con una persona internada. El Instituto del Alimento intervino en la investigación y clausuró a la empresa de catering responsable del servicio. Los análisis confirmaron la presencia de Salmonella en muestras de pacientes, aunque tampoco pudo recuperarse el alimento que transmitió la infección.

La importancia de los controles

Los antecedentes reflejan la importancia de la investigación epidemiológica, los controles de laboratorio y las inspecciones posteriores a cada denuncia. También muestran las dificultades para reconstruir el origen exacto de algunas intoxicaciones cuando los alimentos sospechados ya fueron consumidos o descartados.

Es innegable que el antecedente más importante es la intoxicación masiva de Aguiló Sándwiches, ocurrida el 2 de agosto de 1987. Fue un episodio enorme para Rosario: alrededor de 1.000 personas afectadas, investigaciones sanitarias y judiciales, y un cambio en la manera de controlar la manipulación de alimentos.

La Dirección de Bromatología, encabezada entonces por Horacio Maulión, intervino en la investigación y clausura del comercio. Después del caso se implementaron cursos de manipulación de alimentos para la obtención de la libreta sanitaria y se abandonó progresivamente el uso de mayonesa casera en las sandwicherías.

En ese contexto, el Instituto del Alimento cumple tres décadas de trabajo desde su consolidación, el 20 de noviembre de 1996, como continuador de una tradición municipal de controles sanitarios iniciada con la Oficina Química y desarrollada posteriormente por Bromatología. Tres décadas después, esa tarea incluye hoy la emisión de cerca de 11 mil carnets de manipulación de alimentos durante 2026, además de auditorías, análisis y actividades educativas en distintos barrios de Rosario para seguir cuidando a los rosarinos.