Natalia baja de su vivienda, construida sobre pilotes a la vera del arroyo El Saco, en la isla El Espinillo, el agua le toca la rodilla. Desde hace unas semanas el Paraná cambió, anegó la zona y llega con tanta fuerza como camalotes, además de árboles que la correntada arranca y “pichones” de yarará.

“ Alrededor es todo agua, y con la tormenta la casa se movía. Tenía miedo que se volaran las chapas del techo. No sale pescado y estamos encerrados ”, dice a La Capital esta mujer de 35 años, y ese nosotros incluye a su marido pescador y a sus cinco hijos varones, que tienen entre cinco y 21 años. La tía, de 53, está aún más complicada: como se encuentra en terreno bajo, la altura del río en estos días le sobrepasa la cintura. Se llama Cristina, es viuda y vive con tres hijos, dos de ellos adolescentes. Sin embarcación, el aislamiento se profundiza ya que los chicos no pueden llegar a la escuela de la Invernada. Estas dos historias se replican con matices entre las 20 familias que habitan en las inmediaciones de la escuela santafesina Marcos Sastre, frente a Rosario, casi a la altura de la cancha de Central.

Por todas las vulnerabilidades que la crecida deja expuestas, la asociación civil “Jugar como chicos” lanzó una colecta de chapas, maderas y otros materiales que sirvan para elevar estructuras. También solicitan muebles pequeños de guardado y alimentos no perecederos porque “las familias necesitan levantar sus casas y resguardar sus cosas para no perderlo todo”. La entidad se vinculó con esta población a partir del proyecto social “Nadar sus aguas”, que involucra la práctica de la natación para niños y adolescentes.

El fenómeno de El Niño se hace sentir en el litoral argentino, y especialmente en el margen del delta cuyo horizonte es Rosario . Una ciudad con la que la comunidad de El Espinillo está conectada porque aquí sus integrantes venden lo que obtienen con la pesca artesanal, se abastecen de mercaderías y agua corriente, cargan nafta y hasta controlan su salud. Mientras que los rosarinos, en especial en verano, eligen ese territorio entrerriano para cruzar tanto a la playa como a las lagunas y riachos internos. Después de años de sequía e incendios, ahora el panorama es totalmente distinto. Y, según denuncian los vecinos de enfrente, no reciben ninguna ayuda de las autoridades.

“Yo me crié acá y hemos pasado crecientes, pero con tormentas como la del otro día no (por la del lunes a la noche). A mi hermana se le voló el techo y se le mojó todo. A nosotros se nos inundó la cocina”, cuenta Natalia acerca de su rancho de madera. Los dos hijos mayores salen temprano a pescar a las lagunas, pero la cosecha resulta escasa; no obstante, lo prefieren porque el río se ha tornado inseguro. “Podrían perder el tejido, hay demasiados camalotes”, explica Nati y calcula que, como a su vez va quedando poca tierra, unas cien vacas están de momento merodeando. De hecho, algunas han intentado refugiarse en la escuela. “Las clases se mantienen; está en nuestra decisión si queremos mandar a los chicos por los peligros que hay en el camino, porque a las víboras no las ves hasta que las tenés encima. Son pichoncitas”, continúa.

Cristina, la tía de Nati, tiene su vivienda dos kilómetros hacia adentro, “en la punta de El Saco”. Aunque está montada sobre pilotes, el agua sube y ya se acerca al piso de madera. “Queremos hacer una especie de pasillo o galería afuera para no estar tan encerrados, por los calores, porque no podemos salir”, relata, en referencia a ella y sus tres hijos. Llegó hace 29 años a esta zona, donde las cosas cambiaron drásticamente durante la pandemia. Entonces murió su pareja, de oficio pescador.

“Las primeras crecientes que me tocaron fueron fuertes también, pero en ese momento tenía embarcación. Tuvimos que venderla para velar al padre de los chicos. Como el río estaba bajo, iban caminando a la escuela y yo pescaba con vecinos para mantenerlos”, reseña. “Pero ahora no puedo hacer nada. Y acá, si no tenés pesca, no vivís. Algunos dicen que este lugar es de Entre Ríos y otros que las tierras pertenecen a la escuela, que es de Santa Fe. La verdad, a la isla nadie le da importancia, ni los gobiernos ni nadie”. Sin embargo, una movida solidaria en Rosario intenta conseguir materiales que los ayuden a apuntalar sus cabañas, así como alimentos y víveres que les permitan subsistir en esta difícil coyuntura, en la que no es posible tampoco mantener una huerta o a animales de corral como gallinas y conejos.

El Niño: una colecta solidaria

En el marco de la asociación civil sin fines de lucro “Jugar como chicos”, surgió en 2024 el proyecto “Nadar sus aguas”, que llevan adelante la profesora de Educación Física y guardavidas Vanina Pons y la ceramista Paula Aguirre, residente en la isla. Ambas trabajan con los chicos de El Espinillo a partir de la natación, una práctica que ayuda a pensar los cuidados del cuerpo y que derivó en que el grupo cruce periódicamente al club Remeros Alberdi para usar la piscina y participar de talleres artísticos dentro de la institución.

A partir de los niños y adolescentes, Pons y Aguirre conocieron las necesidades y posibilidades de las familias. Con ellas y otras personas y entidades relacionadas con la vida acuática conformaron un colectivo de trabajo. Algunos jóvenes empezaron a hacer cursos de cocina en el marco del programa público Nueva Oportunidad, otros a capacitarse como guías de travesías gracias a las becas que otorgó la escuela de kayak “Ser de río”, entre otros proyectos y dispositivos.

El 14 de noviembre la correntada empezó a cubrirlo todo y se lanzó la colecta que ya consiguió algunos materiales de parte del Club Banco Nación, ubicado en zona norte. La tormenta del lunes agravó la situación. Una familia por precaución dejó la isla y se trasladó a la casa de un familiar en Rosario; otros no tienen adónde mudarse en un contexto en el que “su geografía se está transformando y la pesca ya no es una posibilidad de trabajo: los peces cambiaron de tamaño, cambiaron los ciclos, a veces no sale nada”, explica Pons.

“Al kilo de pescado lo pagan dos mil pesos, lo estaban pagando 2.500 y lo bajaron”, ratifica Nati, y agrega: “Hay poca gente pescando ahora. Sale sábalo, algún doradito, alguna boga. Anteayer los chicos vendieron una bolsita a 26 mil pesos. ¿Qué hacemos con eso si también tenemos gastos de nafta y de hielo?”. La pesca se conserva en frío hasta que las familias concretan el traslado, generalmente en canoa con motor, hacia la Bajada Génova del barrio Arroyito. Allí se produce el intercambio con los compradores y el regreso a El Espinillo, al que se arriba en solo diez o quince minutos.

"Buscamos que esta situación se visibilice, y por eso también estamos pidiendo alimentos”, sintetiza Vanina Pons. Quienes tengan algo para aportar puede comunicarse al: 341-3-045058.