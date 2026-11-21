Thiago S. y Luis F. fueron identificados por la PDI. Les secuestraron armamento, ocho teléfonos celulares, una Renault Oroch gris y marihuana

El auto en que se movían los asaltantes fue identificado por el sistema Lince.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó dos allanamientos, detuvo a dos hombres y secuestró el vehículo junto con otros elementos de interés para la investigación sobre un robo violento del que fue víctima un hombre de 83 años, sorprendido mientras dormía por dos individuos que ingresaron a su domicilio. Lo ataron de pies y manos, lo envolvieron con una sábana y lo golpearon .

Los agresores sustrajeron aproximadamente un millón y medio de pesos en efectivo, una herramienta eléctrica y documentación persona l, entre otros elementos, antes de darse a la fuga. En el operativo fueron detenidos: Thiago Mijael S. , de 18 años, y Luis Jesús F. (27) , además, se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración no visible .

El análisis de cámaras de videovigilancia permitió identificar una camioneta Renault Oroch gris que habría sido utilizada por los autores. Con la intervención del sistema Lince —utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes— se logró reconstruir el recorrido del vehículo antes y después del hecho.

Por otra parte, las pericias realizadas por el gabinete criminalístico permitieron levantar una huella dactilar en la escena del hecho, cuyo análisis arrojó un resultado positivo correspondiente a un joven de 18 años.

>> Leer más: El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por el robo de celulares en el centro de Rosario

Con los elementos reunidos, la fiscal Noelia Navone dispuso dos allanamientos en domicilios de calles Carriego al 700 y Calandria al 100 bis. Como resultado de los procedimientos, la PDI secuestró un cargador, tres cartuchos de 9 milímetros, ocho teléfonos celulares, un dispositivo DVR y la camioneta. Asimismo, en uno de los domicilios se encontró marihuana, nueve plantines de cannabis y elementos vinculados con su cultivo, por lo que se dio intervención a la Brigada de Microtráfico.