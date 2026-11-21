La Municipalidad garantizó guardias de salud y la recolección de residuos, al igual que el sistema de bicicletas públicas

El Balneario La Florida permanecerá abierto con normalidad durante el fin de semana largo

La Municipalidad de Rosario comunicó el funcionamiento de los servicios durante este fin de semana largo, debido al feriado nacional del lunes 23 de noviembre en todo el país con motivo del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de este mes pero fue trasladado al próximo lunes.

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

El lunes 23 de noviembre los centros municipales de distrito solo brindarán atención a vecinas y vecinos que cuenten con turnos programados (asignados previamente) para la renovación de licencia de conducir. Las demás oficinas municipales no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot .

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Sin embargo, las autoridades indicaron a los vecinas y vecinos sacarlos de 19 a 21 con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Por otro lado, los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

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En cuanto a las opciones de movilidad en la ciudad, el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) circulará el lunes con horario de día festivo mientras que el servicio público de taxis y remises funcionará normalmente. Además, el Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión Sube permanecerá abierto el de la Terminal de Ómnibus de 8 a 19.30.

El estacionamiento medido y carriles exclusivos no estarán en funcionamiento. Sin embargo, el funcionamiento del sistema de bicicletas públicas estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas. Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Por último, el Balneario La Florida permanecerá abierto con normalidad en el horario de 9 a 19 y tanto el Teléfono Verde 0800-444-0420 como el contacto de Whatsapp 341-5-781509 funcionarán de forma habitual.