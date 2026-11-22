En caso de que los octavos se resuelvan desde los doce pasos, Matías Cóccaro es la principal carta de Newell's. Salvo Ramírez, el resto tiene poco experiencia

El Colo Ramírez le entró de derecha en el penal que significó el 1 a 1 de Newell's en cancha de Riestra por el Apertura 2026.

Santiago Solari ejecutó el penal y la pelota está por salir por sobre el travesaño luego de que Marchiori desvió con el pie.

Matías Cóccaro está a punto de anotar de penal el gol del triunfo de Newell’s sobre Talleres por la 1ª fecha del Clausura.

Para la fase final hay que tener en cuenta todas las circunstancias,como la definición por penales, si es que el tiempo reglamentario y el suplementario terminan igualados. La designación de los ejecutantes es una decisión clave en esta instancia. Newell’s tiene antecedentes con los penales en el torneo: uno que sirvió para la victoria en el debut del Clausura y otro que fue atajado y generó distintas conjeturas sobre el responsable de patearlo.

Los penales son una posibilidad el lunes en los octavos de final entre Newell’s y Gimnasia en La Plata y el conjunto del Parque tiene a su especialista , Matías Cóccaro, encargado de la ejecución desde los doce pasos, aunque solo ejecutó uno desde que está en el club.

En la 1ª fecha del Clausura, ante Talleres en el Coloso y con el partido igualado, el Zorro colocó el penal pegado al palo derecho de Ezequiel Unsain para concretar la victoria rojinegra por 1 a 0.

Cóccaro pudo repetir, contra Vélez, en el segundo y último penal que le otorgaron a la Lepra en el torneo. Pero Santiago Solari imprevistamente ocupó su lugar. Lo tiró al medio y, con el pie, Tomás Marchiori -el mismo que detuvo tres penales ante Belgrano el viernes por los octavos- se lo interceptó y la mandó por sobre el travesaño.

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La suposición fue que Cóccaro le cedió el penal a Solari. No hubo confirmación de los protagonistas. Tampoco lo hizo Frank Kudelka. “Del penal no voy a hablar, lo voy a hacer donde corresponda. Cóccaro estaba con un golpe. Solari tuvo valentía, no era el primero en designación. Ellos tienen la decisión después dentro del campo de juego. Otro se hubiera escondido, lo podía errar”, dijo el técnico.

Santiago Solari ejecutó el penal y la pelota está por salir por sobre el travesaño luego de que Marchiori desvió con el pie. Sebastián Suárez Meccia

Cóccaro está acostumbrado a ejecutar penales durante los 90’. En su carrera anotó 15 y falló 3 (2 atajados y el restante fue desviado). Es el jugador indicado para el caso de que deba recurrirse a los penales en La Plata.

Eso sí, tiene dos registros en series de penales, con suerte dispar. Con Huracán, anotó ante Platense en los cuartos de la Copa de la Liga Profesional 2023, mientras le atajaron ante Deportivo Madryn por la Copa Argentina 2022, justamente en el Coloso.

El Colo Ramírez pateó 5 penales en la Lepra

El integrante del plantel que más veces se encargó de los penales en Newell’s es Juan Ignacio Ramírez. En el Apertura 2026 aprovechó un penal para el empate 1 a 1 de la Lepra ante Riestra. En 2024 le convirtió por esa vía a Lanús (2-1) y a Sarmiento (1-0).

El Colo Ramírez le entró de derecha en el penal que significó el 1 a 1 de Newell's en cancha de Riestra por el Apertura 2026. Héctor Rio

En tanto, en esa misma temporada los desperdició contra Racing (0-1) y Banfield (0-2).

En su carrera, metió 32 penales y falló 7. Además, en definiciones por penales se lo detuvieron contra Boca en la Libertadores 2024 y lo desvió, en Liverpool, ante River de Montevideo por la final que consagró campeón a su equipo en el Torneo Intermedio de Uruguay 2019.

Solo cinco jugadores en tandas decisivas

Newell’s no tiene otros futbolistas que hayan pateado penal en los 90’ o 120’. Y apenas cuenta con cinco que debieron ejecutar en tandas por penales: Martín Ortega, Walter Mazzantti, Alan Soñora, Lucas Carrizo y Franco Escobar.

Martín Ortega tiene ciento por ciento de efectividad. El lateral anotó para Quilmes ante Rafaela por el Reducido de la Primera Nacional 2020 y contra Morón y Barracas Central en Reducido 2021. También para Tigre, frente a Chacarita, por la Copa Argentina 2024.

Otro que no falló penales nunca fue Alan Soñora. En Huracán la metió contra Villa Mitre y Platense por la Copa Argentina 2024.

También en Huracán, Lucas Carrizo le señaló a Platense, pero falló ante Argentinos, por la Copa Argentina 2024. Y convirtió, para Gimnasia de Mendoza, frente a River por la Copa Argentina 2019.

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Walter Mazzantti, en Huracán, se lo metió a Independiente por las semifinales del Apertura 2025, pero no pudo en Huachipato contra Ñublense por la Copa Chila 2022

Además, Franco Escobar, en Los Angeles FC, festejó ante América de México por la Leagues Cup 2022.

Estos son algunos de los pateadores que puede elegir el técnico si hay penales. El deseo de la Lepra es que se resuelva antes y con un resultado favorable.

Los dos penales que le patearon a Reinatti

Josué Reinatti será uno de los principales animadores si es que hay tanda de penales en el enfrentamiento entre Newell’s y Gimnasia por los octavos de final. Desde que debutó en primera, le patearon dos penales y ambos finalizaron con la pelota adentro del arco.

En el actual Clausura, Bruno Sepúlveda le metió el penal en el tiempo adicional del encuentro que Newell’s le ganó a Banfield por 2 a 1 en el Coloso.

El otro penal que le patearon en primera división fue justamente también contra el Taladro y en el Parque. Reinatti tampoco pudo detenerlo.

Este penal que no logró atajar fue ejecutado por Tomás Nassif. El gol abrió el marcador en la victoria de Banfield. El resultado final fue de 3 a 0 para la visita, en un encuentro que se jugó en enero 2025.