Los frentistas de Córdoba al 500 piden que no se deje usar el espacio emblema de la ciudad para las celebraciones de los alumnos

Cansados y molestos por los ruidos y desmanes, vecinos de la zona del Monumento a la Bandera piden que los estudiantes dejen de festejar el Banderazo, el Último último día y el Último primer día en las escalinatas del lugar histórico. "Es un desquicio el uso del Monumento", sentenció Fabián a La Capital, un vecino harto del alboroto.

Los alumnos organizan año tras año los típicos festejos. Bombo, platillo, bengalas, pirotecnia en general y las remeras características de cada promoción. A principio de cada año lectivo y al final. Alumnos de 4º o 5º según la ocasión. Todos en busca de celebrar con sus compañeros un paso más en el ocaso de la etapa escolar.

Los chicos y chicas llegan de todas partes de la ciudad y tienen al Monumento a la Bandera como punto de encuentro. La caminata hacia el espacio emblema de la ciudad se hace en banda y marcando el andar: canciones, bombas de estruendo y gritos dan aviso de la llegada de los adolescentes, que se desentienden del entorno y buscan hacerse escuchar.

Ese entorno son los vecinos del centro de Rosario. No sólo los del Monumento a la Bandera sino también quienes intentan descansar en el microcentro rosarino. Las últimas horas de la madrugada se hace imposible "pegar un ojo". Por supuesto, el punto máximo se da con los primeros rayos del sol y en el espacio donde Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera argentina. Allí los frentistas de Córdoba al 500 padecen la algarabía juvenil.

Vecinos hartos de los festejos estudiantiles

"Durante tres días consecutivos nos encontramos a la mañana con los vestigios de los festejos en el Monumento. Empiezan a tirar bombas, cantan, tocan el bombo desde las 5 de la mañana", contó Alejandra, otra vecina que charló con La Capital. Estos festejos "dentro de todo es soportable" porque se dan en jornadas donde los vecinos comienzan su rutina. "Pero hoy sábado también hubo. Muchísimos chicos y chicas a las 6 e la mañana a los gritos, con bombos y bengalas en las escalinatas del Monumento. También hubo bombas de estruendo", agregó Alejandra.

Alejandra, que este sábado por la mañana a regañadientes pudo volver a dormir, dijo: "Nos indigna que un símbolo patrio, que debería ser preservado, es utilizado para este tipo de situaciones. Es falta de empatía. No respetan nada. Son chicos que están terminando la secundaria y deberían tener otra bajada de línea".

La mujer reclamó por más presencia de los organismos de control y le mostró a este medio la respuesta que recibió luego de la denuncia al 147: "Se constata lo denunciado, se disuade a las personas y se secuestra alcohol y pirotecnia", contestó la Municipalidad de Rosario minutos antes de las 9 de este sábado.

Lucrecia, otra vecina damnificada, recalcó que se trata de un problema que sucede todos los años y "nunca se resuelve" haciendo "imposible dormir o descansar esos días".

"Desde las 3 o 4 de la mañana tirando bombas de estruendo. Los que tenemos mascotas tenemos un problema doble. Los estudiantes dejan todo sucio, están borrachos a las 7 de la mañana y muchas veces los encontramos en la puerta del edificio", agregó Lucrecia, que siguió la línea de su compañera: "No corresponde que se habilite el Monumento a la Bandera para este tipo de eventos".

Fabián lamentó que el lugar emblemático de Rosario sea utilizado para este tipo de festejos, pero aseguró que el resto de los eventos también degradan el Monumento a la Bandera que parece "alquilado para cualquier cosa que se le ocurra a cualquiera", dijo. "Tenes un recital, luego un evento religioso o deportivo. Es la biblia y el calefón. El descontrol parte del mismo uso que se le da al espacio", remató Fabián, visiblemente molesto.

Alejandra señaló que en Córdoba al 500 hay familias, adultos mayores, animales o universitarios que quieren descansar durante el fin de semana. "Apelamos al buen uso o preservación de los edificios históricos. No se le puede dar permiso a cualquier cosa", cerró la mujer.

UUD, AZO, UPD y UVI

"¿Y ahora que festejan?", preguntó con una sonrisa el encargado de un kiosco ubicado a metros del Monumento Nacional a la Bandera. Un grupo de adolescentes con remeras de la promoción que corresponde le contestó con una sigla casi rumiada y siguió caminando con rumbo a la peatonal Córdoba. Era el miércoles por la mañana y los alumnos de quinto año del secundario celebraban el UUD, Último Último Día, una de las últimas fechas de un largo calendario festivo ya instalado en la cultura de los últimos años del secundario.

El UUD es apenas uno de los acontecimientos que tienen a los alumnos de quinto año como protagonistas. Unos meses antes, en marzo, habían celebrado el UPD, último primer día, en abril el Día de la Chupina, y en julio el UVI, últimas vacaciones de invierno. Los estudiantes de cuarto año también tienen su efeméride: el Banderazo, AZO, a mediados de noviembre.

Toda una agenda tan presente en la rutina de los estudiantes de la escuela media como las vacaciones o las pruebas cuatrimestrales que, sin embargo, tiene en vilo a familias y docentes.

De boca en boca, la costumbre se nacionalizó y empezó a replicarse en distintas escuelas del país. La irrupción de las redes sociales les dio más visibilidad. En casi todas las provincias del país ya se festeja el UPD y en TikTok se ofrecen consejos y tutoriales sobre cómo organizar el festejo: desde la preparación de la indumentaria hasta la elección del salón.

Rituales de estudiantes

Cada uno con sus particularidades, el UPD, el AZO, el UUD, el AVI o el Día de la Chupina empiezan la noche anterior, en algún predio alquilado en las afueras de la ciudad. Y si bien hace unos años la responsabilidad del contrato la tomaban los padres de los alumnos, ahora hay empresas que ofrecen el servicio, incluyendo también otros servicios: como seguridad, ambulancias y colectivos para el traslado.

El año lectivo empieza con el UPD, la noche anterior al primer día de clases. La fiesta termina a las 6.30 en la entrada de la escuela, con música, cotillón y pirotecnia. El Día de la Chupina se celebra sobre el último viernes de abril, el faltazo masivo comenzó en los 90 y se mantiene a lo largo de los años. El AZO se celebra semanas antes de los últimos días de clases y simboliza el paso de los estudiantes de cuarto al último año de la secundaria. Y el UVI y el UDD son fiestas de los quintos antes del comienzo de las vacaciones de invierno y el último día de clases.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia aclaran que las escuelas no promueven ni organizan estas celebraciones. De todas formas, instan a que aborden estos temas dentro de los acuerdos de convivencia institucionales.