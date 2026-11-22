El emprendimiento de Oroño y Circunvalación abrirá sus puertas el próximo viernes: 96 habitaciones, piscina y cancha de pádel

"Rosario, la espera valió la pena". Así se promociona en redes sociales la apertura del n uevo hotel Howard Johnson Plaza Rosario , en la esquina de bulevar Oroño y avenida de Circunvalación, frente al casino City Center y cerca del acceso a la autopista Rosario - Buenos Aires. El nuevo emprendimiento de la cadena hotelera cortará cintas el próximo viernes, sumando 96 habitaciones a la oferta hotelera de la ciudad. Además, contará con un spa con sauna, un gimnasio, una piscina y canchas de pádel .

El nuevo Howard Johnson que se abrirá camino a la autopista a Buenos Aires, se suma a los dos que ya hay en la ciudad y alrededores, como son el del centro en calle Italia al 1.100 y el de Funes. Sin embargo, al momento de presentar el proyecto desde la cadena destacaron que el emprendimiento “reúne todas las condiciones para hacer prácticamente el mejor hotel de Rosario ”.

El nuevo edificio comenzó a construirse hace más de una década y pasó por varias etapas. El parate de la pandemia de coronavirus fue uno de los últimos desafíos a superar. Según se publicó oportunamente, la inversión para completar las instalaciones se ubicó entre los 6 y los 8 millones de dólares.

El hotel tendrá un spa con sauna, un gimnasio y una piscina construida especialmente para el complejo. Para las familias habrá una piscina infantil y espacios de juegos, mientras que las canchas de pádel completarán las opciones de recreación.

El área gastronómica atenderá tanto a los huéspedes como a quienes asistan a reuniones o celebraciones en el hotel. El complejo apunta a recibir viajeros de negocios durante la semana y a familias y turistas los fines de semana.

Un centro de convenciones para hasta 500 personas

Los cinco salones del hotel podrán reservarse por separado o combinarse para encuentros de mayor escala. En su configuración de mayor capacidad, el centro de convenciones podrá recibir alrededor de 500 personas.

Con esos espacios, el Howard Johnson Plaza Rosario incorporará al sur de la ciudad una sede para congresos, capacitaciones, presentaciones empresariales y celebraciones, con alojamiento y gastronomía en el mismo complejo.

Un proyecto con historia

El proyecto para la construcción de un hotel en Oroño y Circunvalación comenzó a levantarse casi en paralelo al Casino City Center Rosario, inicialmente pensado como un hotel de categoría intermedia. Hacia 2012 el edificio quedó prácticamente terminado en su estructura, pero no obtuvo el final de obra ni abrió sus puertas.

Hacia 2019, la iniciativa se reactivó en alianza con la cadena internacional Howard Johnson. El emprendimiento dejó atrás su concepto inicial para reconvertirse en la categoría "Plaza", marca que identifica a los emprendimientos cinco estrellas de la cadena hotelera.

En marzo de 2026, el Concejo Municipal de Rosario aprobó un convenio urbanístico clave para destrabar el paso final hacia la habilitación. El legislativo local avaló el decreto sobre un convenio firmado a fines del año pasado que incluyó el pago de más de 130 millones de pesos al Estado con el fin de mejorar el espacio verde y sumar equipamiento comunitario en el barrio vecino. De esta manera, los titulares del predio accedieron formalmente al uso precario de una parte del trazado de calle Alvear que ocupa 2.718,48 metros cuadrados.

Cumplido ese trámite, el hotel finalmente se prepara para abrir sus puertas.