Mundial 2026: Ulises Bueno presentó la canción oficial de la AFA

El cantante cordobés presentó una canción inspirada en la Selección Argentina de Lionel Scaloni a pocos días del comienzo del Mundial 2026.

La canción para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 es interpretada por Ulises Bueno.

La Asociación del Fútbol Argentino presentó este lunes “Scaloneta Mundial”, la canción oficial interpretada por Ulises Bueno que acompañará a la Selección Argentina durante el Mundial 2026 . El tema busca convertirse en la banda sonora de una nueva ilusión mundialista para los hinchas albicelestes.

La propuesta combina el ritmo de la cumbia con referencias a la identidad futbolera argentina, el vínculo entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y sus seguidores, y el orgullo que generó la conquista de la tercera estrella.

“Scaloneta Mundial” fue concebida como un homenaje al recorrido de la Selección en los últimos años y al fenómeno popular que se consolidó alrededor del conjunto nacional. A través de su letra, la canción destaca la pasión de las tribunas, el sentimiento de pertenencia y el acompañamiento incondicional de los hinchas en cada competencia.

Escaloneta mundial - Ulises Bueno (Official video)

Entre sus versos, el tema incluye frases pensadas para ser coreadas en estadios y reuniones de fanáticos: "Scaloneta Mundial, hoy te vinimos a alentar, esta es la banda de verdad de la Selección Nacional. Scaloneta Mundial, no paramos de cantar, somos Argentina, no lo entenderías, para ser campeón... ¡hay que alentar!"

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La canción también repasa el camino de la Selección campeona del mundo y busca reflejar la conexión que logró construir con millones de argentinos dentro y fuera del país. La camiseta, los ídolos y la historia futbolística nacional aparecen como algunos de los ejes centrales de la obra.