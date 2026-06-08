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Mundial 2026: Ulises Bueno presentó la canción oficial de la AFA

El cantante cordobés presentó una canción inspirada en la Selección Argentina de Lionel Scaloni a pocos días del comienzo del Mundial 2026.

8 de junio 2026 · 19:47hs
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La canción para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 es interpretada por Ulises Bueno. 

La canción para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 es interpretada por Ulises Bueno. 

La Asociación del Fútbol Argentino presentó este lunes “Scaloneta Mundial”, la canción oficial interpretada por Ulises Bueno que acompañará a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El tema busca convertirse en la banda sonora de una nueva ilusión mundialista para los hinchas albicelestes.

La propuesta combina el ritmo de la cumbia con referencias a la identidad futbolera argentina, el vínculo entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y sus seguidores, y el orgullo que generó la conquista de la tercera estrella.

“Scaloneta Mundial” fue concebida como un homenaje al recorrido de la Selección en los últimos años y al fenómeno popular que se consolidó alrededor del conjunto nacional. A través de su letra, la canción destaca la pasión de las tribunas, el sentimiento de pertenencia y el acompañamiento incondicional de los hinchas en cada competencia.

Escaloneta mundial - Ulises Bueno (Official video)

Entre sus versos, el tema incluye frases pensadas para ser coreadas en estadios y reuniones de fanáticos: "Scaloneta Mundial, hoy te vinimos a alentar, esta es la banda de verdad de la Selección Nacional. Scaloneta Mundial, no paramos de cantar, somos Argentina, no lo entenderías, para ser campeón... ¡hay que alentar!"

>>Leer más: Perderse un Mundial: las historias de un ex-Newell's y un ex-Central que quedaron afuera

La canción también repasa el camino de la Selección campeona del mundo y busca reflejar la conexión que logró construir con millones de argentinos dentro y fuera del país. La camiseta, los ídolos y la historia futbolística nacional aparecen como algunos de los ejes centrales de la obra.

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