Mundial 2026: Ulises Bueno presentó la canción oficial de la AFA

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Primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio
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Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre
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Santa Fe redujo un 30 % las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias
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Podio de las multas: mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y velocidad
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Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo
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De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo
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El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte
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Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami
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Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario
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El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores
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Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat