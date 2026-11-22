Los inmuebles están vinculados con una investigación por incumplimientos en desarrollos inmobiliarios y lavado de activos

El gobierno provincial tomó posesión este jueves de un departamento ubicado en Cerrito al 600 y una cochera sobre calle Maipú, en Rosario, en el marco de una investigación por estafas inmobiliarias y lavado de activos . Los dos inmuebles quedaron bajo la órbita de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y serán incorporados a una próxima subasta, con el objetivo de destinar lo recaudado a reparar económicamente a las personas damnificadas.

Con este procedimiento, ya son 27 las propiedades decomisadas por la provincia en los últimos tres años, tal como indicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, quien explicó que la causa tiene cuatro titulares y que el departamento se encontraba vacío al momento de tomar posesión.

El funcionario precisó que se realizaron dos procedimientos simultáneos y que se trata del cuarto inmueble alcanzado por esta investigación. Los anteriores fueron dos propiedades ubicadas en Funes y Alvear, mientras que también se había decomisado el fondo de comercio del bar Pink, en la zona de calle Jujuy, en Rosario.

La intención del gobierno provincial es incluir las cuatro propiedades en la próxima subasta que se realizará en Rosario, prevista entre marzo y mayo del año próximo . Una vez que se determine quiénes son las víctimas de las maniobras investigadas, el dinero obtenido por la venta de los bienes se destinará a resarcirlas.

“Cuando se determine quiénes son las víctimas, podremos resarcirlas con el dinero recaudado”, señaló Figueroa Escauriza. Además, destacó que desde el comienzo de las subastas durante la actual gestión se devolvieron casi 300 millones de pesos a distintas personas damnificadas.

“Es realmente muy virtuoso esto, porque no pasa en otras provincias de la Argentina”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, explicó que la investigación está relacionada con incumplimientos en desarrollos inmobiliarios y maniobras de lavado de activos. También remarcó que los decomisos realizados en Rosario, Funes y Alvear forman parte de una misma causa.

En relación con el bar Pink, recordó que su fondo de comercio ya fue subastado. De esta manera, ahora quedan cuatro inmuebles pendientes de venta, cuyos recursos serán destinados a compensar a las víctimas de las estafas.