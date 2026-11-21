La filmación empezó a replicarse este viernes, después de la muerte de Elbio Geiser en Villa Guillermina. El acusado por los disparos quedó detenido

Un hombre de 40 años falleció este viernes a la madrugada por múltiples heridas de arma de fuego en Villa Guillermina . Según la denuncia, su vecino lo mató tras una discusión sobre el volumen de la música . Además, los investigadores hallaron un video del momento del ataque a tiros en la calle.

Elbio Ismael Geiser murió alrededor de las 4.30 de la madrugada en el pueblo ubicado a unos 450 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. La policía arrestó al dueño de la farmacia de la cuadra y a su hijo, aunque este último fue liberado más tarde por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las fuerzas de seguridad provinciales encontraron varias armas de fuego durante la inspección de la casa del sospechoso. Además, secuestraron una camioneta Toyota Hilux como la que se ve en la grabación.

"La concha de tu madre, sos un cagón" , gritó Geiser este viernes mientras estaba parado a metros de su pick up en la calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín. Previamente, Leandro Hipólito Pezz le había disparado con una pistola cerca del hombro derecho.

El hombre de 63 años no se conformó con la agresión inicial. Cuando la víctima se subió al asiento del conductor, se acercó a patear la puerta y abrió fuego a quemarropa varias veces más.

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Geiser quedó tendido en la calle antes del amanecer como consecuencia de los balazos en la localidad del departamento General Obligado. Las autoridades atraparon al presunto tirador de 63 años y lo trasladaron bajo custodia a Villa Ocampo.

De acuerdo a la versión preliminar, la víctima había empezado a discutir con el hijo del acusado porque no quería bajar el volumen de la música. Más tarde, este último intervino y decidió zanjar el conflicto a los tiros.

Cuatro armas y un detenido

Agentes de la comisaría 8ª de Villa Guillermina tomaron las primeras medidas del caso y luego se llevó a cabo un allanamiento a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). En el domicilio de Pezz hallaron dos pistolas Bersa de calibre 22 y 9 milímetros, un rifle de aire compromido y una escopeta de caño doble.

En primer lugar, el farmacéutico y su hijo quedaron demorados en la seccional 5ª de Las Toscas. Allí les tomaron muestras de sangre y orina por orden del fiscal Juan Carlos Koguc.

En el marco de la pesquisa, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Reconquista para hacer la autopsia. Finalmente, el MPA sólo dispuso la detención del hombre de 63 años.