El ex ministro de Producción de Santa Fe advirtió sobre los riesgos de “desintegración” que provoca la actual política económica y resaltó la importancia de que las provincias tengan políticas anticíclicas.

“La Argentina está en un contexto de desintegración”. La advertencia de Luis Contigiani, ex ministro de Producción de Santa Fe, alude al impacto del actual modelo económico en las distintas regiones del país, con enclaves que crecen en medio de un escenario de destrucción de empleo y pauperización. Ese diseño, que excluye “al 80% del aparato productivo”. Actual coordinador institucional y técnico de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Contigiani destacó el papel de las cooperativas agropecuarias como defensoras “del último reducto de una ruralidad con rostro humano”, y destacó la necesidad de que las provincias adopten políticas contracíclicas para defender sus territorios.

Con mucha preocupación por los índices de pérdida de empleo registrado y la destrucción de unidades productivas, muchas pymes. El diseño de este modelo económico no contempla al 80% del aparato productivo y comercial, incluso deja afuera a empresas vinculadas al comercio exterior. Está pensado para el 20% de la economía, sin gente, tramas sociales ni mayores empleos. La Argentina siempre tuvo una ambición y un destino industrial al cual no puede renunciar. Pero es lo que lamentablemente está ocurriendo.

Entre los sectores dinámicos de la economía, junto a la energía, la minería y las finanzas, está el agro. ¿Qué agro es el que se engancha a este tren?

En el motor agropecuario hay dos o tres campañas muy buenas, producto de un buen ciclo de lluvias que le permitieron al pequeño y mediano productor del sur de Santa Fe, Córdoba y norte de Buenos Aires defenderse con más quintales. Sin ese extra, la situación sería equilibrada o negativa. Además, existen cooperativas como ACA, AFA o Fecofé en el núcleo pampeano, que otorgan un paraguas de contención muy importante a partir de beneficios concretos en fertilizantes, financiamiento, semillas, asesoramiento y logística. Esto les permite enfrentar escenarios muy finitos en términos de rentabilidad y frenar el proceso de concentración. Ahí está el último reducto de una ruralidad con rostro humano que actúa como freno al modelo de concentración por escala e impacto tecnológico.

AFA anunció recientemente que estudiaba crear un fideicomiso para alquilar campos de productores y competir con los pooles de siembra. ¿Tiene que ver esto con la discusión sobre la ruralidad?

Es una alternativa que todavía se está evaluando y no se tomó una decisión. Sin embargo, sabemos que si esa porción de tierra no la trabaja una cooperativa, la va a trabajar un pool de siembra. Surge una discusión sobre por qué trabajar campos de terceros en lugar de enfocar el esfuerzo en que los trabajen los pequeños productores. Pero a veces el productor llega a un límite, por temas familiares o de escala, y no da más. Frente a eso, la pregunta es: ¿Dejamos que esas tierras las tomen esquemas privados vinculados al sistema bancario que juegan al negocio agropecuario, o las toma una cooperativa con los pies en la tierra que está en contacto directo con más de 15.000 productores en todo el país?

En los 90 los pooles aparecieron alquilando los campos de los pequeños productores que se retiraban. ¿Es similar lo que estamos viviendo?

No es exactamente igual porque hay parámetros que no se pueden comparar. Por ejemplo, los precios actuales de los commodities o la política cambiaria, aunque tengamos un dólar retrasado. En los noventa el sistema productivo fue directamente al quebranto. Se perdieron más de 700 cooperativas a nivel país, desaparecieron cien mil productores. Pero la tendencia estructural es la misma en cuanto a la pretensión de que todo lo maneje el mercado. Cuando esto pasa, con tipo de cambio retrasado, costos en alza y precios a la baja, el más eficiente termina siendo aquel que resuelve el problema de la escala y realiza alianzas con instrumentos financieros. Cuando un campo en producción con historia familiar se deja, alguien lo ocupa. En el fondo, esto remite a un tema más estructural de política pública: ¿quién debe trabajar la tierra en la Argentina?

El gobierno parece tener su respuesta. Hasta hace poco insistía con cambiar la ley de tierras.

Así es. La ley de tierras nació como iniciativa de la Federación Agraria Argentina en 2002. Distintos diputados la fueron tomando y se sancionó durante el gobierno de Cristina Kirchner, con un texto diferente, menos rígido, pero que fue lo que se pudo aprobar. El intento del actual gobierno por derogarla o abrirla fue frenado felizmente a último momento, gracias a la reacción de la sociedad argentina.

Estamos viendo también a sectores y empresas vinculadas al sector agroindustria que entran en cesación de pagos o enfrentan problemas. ¿Esto va a continuar?

La crisis afecta tanto a industrias que dependen del mercado interno como a empresas orientadas al mercado externo. Muchas empresas de servicios ligadas al complejo agroindustrial y metalmecánico realizaron inversiones proyectando un determinado crecimiento económico y se financiaron mediante instrumentos del mercado de capitales. De un día para otro, la actividad se desplomó, las tasas de interés se dispararon y los costos de financiamiento se fueron a las nubes. A su vez, en sectores puntuales, fueron afectadas por la apertura indiscriminada de importaciones. Se encuentran con menos ventas y un Estado que les dice que se arreglen solas. Es una diferencia con países como Brasil, donde la defensa de sus empresas es causa de soberanía nacional. Además, el gobierno intenta introducir el concepto de la “culpa del que pierde”, atribuyendo los problemas exclusivamente al empresario, como si fuera un tema moral,y negando la dialéctica económica de puja de intereses y concentración.

Este modelo también impulsa una reconfiguración espacial, con regiones ganadoras y perdedoras, y presión sobre los ecosistemas productivos provinciales. ¿Cómo ves este impacto?

Estamos en un contexto de desintegración. Neuquén es una isla, el conurbano es otro mundo, el núcleo pampeano es un mundo aparte con sus propias contradicciones, y las economías regionales del NOA y NEA son otra realidad totalmente desarticulada. Esta desintegración nos lleva a convivir con enclaves altamente competitivos y modernos junto a sectores con desempleo, pauperización y deterioro de la clase media. Es dolorosa la pérdida de empleo en los grandes aglomerados urbanos de Santa Fe porque detrás hay familias reales. El hilo conductor de todo esto es un proceso de desintegración y desindustrialización.

¿Qué puede hacer un gobierno provincial frente a este modelo? Fuiste ministro de Producción de Santa Fe durante la presidencia de Mauricio Macri, que tampoco era muy amigable con la industria.

El gobierno de Macri causó un daño económico estructural más grave que el que provocó Milei hasta ahora. Su mega endeudamiento con el FMI en 2018 condicionó la geopolítica y el margen de maniobra del país por décadas. En aquel momento, Santa Fe asumió una postura estrictamente contracíclica para defender a la industria, las pymes y el trabajo. Al no contar con un banco provincial, creamos un megafondo que canalizamos a través de las Agencias de Desarrollo para otorgar créditos a tasa cero destinados a financiar el capital de trabajo de las empresas en crisis. Y exigimos al empresario firmar un compromiso de no despedir, con auditoría de los propios gremios. Negociamos mucho en Buenos Aires para pasar productos santafesinos de licencias automáticas a no automáticas, generando plazos de 6 a 8 meses que actuaron como freno a las importaciones desmedidas. Pararse con una política contracíclica es fundamental.