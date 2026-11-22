Actualmente hay 137 niños, niñas y adolescentes, de entre 9 y 17 años, que están en condiciones de ser adoptados, pero no encuentran hogar

En la provincia, el trámite para adoptar niños, niñas y adolescentes se gestiona a través del Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga).

Hace un año, a fines de 2025, el pedido de un adolescente de Rosario conmovió al país. Sentado frente a una cámara, con un árbol navideño de fondo y un mate en la mano , Nata contó su historia y dijo que su deseo era tener una familia. Unos meses después, su adopción se concretó . La convocatoria pública fue efectiva: más de 700 familias de distintos puntos del país se habían postulado con intención de recibirlo.

Sin embargo, situaciones como las de Nata no siempre tienen un final feliz. Según datos del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga), actualmente en la provincia hay 137 niños, niñas y adolescentes que están en condiciones de ser adoptados pero no encuentran postulantes entre los inscriptos en el registro. La mayoría son mayores de 9 años.

En el país, la cantidad de familias y personas dispuestas a adoptar cayó un 80 por ciento en la última década, de acuerdo a datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua) . Adriana Bonelli, directora del Ruaga, afirma que "por suerte en Santa Fe no ha bajado demasiado la inscripción de aspirantes a adoptar ". Si embargo reconoce que aún así "hay más niños, niñas y adolescentes en condición de ser adoptados que adultos inscriptos en el registro".

Según los datos de esa dependencia, entre enero y el 15 de noviembre de este año, hubo 176 inscripciones de nuevos aspirantes. Los años anteriores, las personas que respondieron a las convocatorias habían sido menos: 129 inscriptos durante el 2025 y 156 durante el 2024. "Son cifras muy dinámicas, pero que se han sostenido en los últimos años", destaca Bonelli.

La inscripción al Ruaga se abre todos los meses, del 1 al 10, y se realiza a través de un formulario digital. Una vez completado este trámite, desde la oficina se verifican los datos de las personas anotadas, se les entrega un número de legajo y se fijan las fechas para dos entrevistas presenciales y una evaluación del domicilio de los aspirantes.

Si los informes de los profesionales del registro son favorables, los legajos quedan a disposición de los jueces de menores. Actualmente en la provincia hay 185 legajos completos y admitidos, de familias o personas que están en condiciones de adoptar, a disposición de los juzgados.

Durante los tres primeros trimestres de este año, el organismo recibió 104 oficios judiciales para encontrar un hogar a 117 niñas, niños y adolescentes. Hasta septiembre, 123 chicos empezaron a transitar los pasos previos a la adopción, es decir los procesos de vinculación o guarda preadoptiva. De ellos, 44 son menores de cuatro años; 38 de entre cinco y siete años; 36, de entre ocho y doce años y cinco son adolescentes.

Infancias en espera

Para Bonelli, existe un desencuentro entre las características y las edades de los chicos que esperan ser adoptados y el perfil de niños para los que se postulan las personas. "En su gran mayoría, las personas muestran una disponibilidad adoptiva de niños de 0 a 8 años. Si bien en los últimos dos años se ha avanzado mucho con el tema de la difusión de las convocatorias para adoptar niños más grandes, la disponibilidad de quienes se anotan para paternar o maternar sigue siendo baja", destaca.

De acuerdo a los datos del Ruaga, la mayoría de los niños que forman parte de las convocatorias públicas para hallar una familia tienen más de nueve años.

Para que un niño, niña o adolescente llegue a una convocatoria pública de adopción, primero deben agotarse varias instancias. El proceso comienza cuando un juez declara que está en condiciones de ser adoptado. A partir de entonces, se busca una familia entre las personas inscriptas en el Ruaga. Si no se encuentra ningún postulante compatible, se amplía la búsqueda: primero, se envía un correo electrónico a todos los inscriptos en el registro para contarles la situación y consultar si hay alguien dispuesto a recibir a ese niño. Si tampoco surgen posibilidades, se solicita la colaboración de las demás provincias. Recién cuando estas alternativas no dan resultado, se pide autorización al juzgado para lanzar una convocatoria pública, que se difunde en todo el país.

"Tratamos de agotar todas las instancias para que los niños, niñas y adolescentes queden dentro de la jurisdicción, pero priorizamos conseguir una familia que les brinde amor y contención", apunta Bonelli. En el perfil de Instagram del Ruaga, las convocatorias públicas tienen nombres, voces e historias personalísimas. Allí están los deseos de encontrar una familia para Lucio, de 10 años, un fanático de los autos; Miguel, de 13 años, aventurero y buen deportista; Maia, de 14, a quien le gusta tocar la guitarra y leer, o Bere, de 16, que sueña con ser veterinaria. Esos son los niños que esperan ser adoptados.

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Un problema nacional

La vida de Claudia Calvete se dio vueltas como una media a mediados de 2015. Ese año, a mediados de diciembre, ella y su pareja recibieron el llamado de un juzgado de familia. Llevaban seis años anotados en el registro de aspirantes a adopción, cuando los convocaron para iniciar un proceso de vinculación con tres hermanitos: de 8, 10 y 12 años. Desde algunos años antes, Calvete estaba al frente del Grupo de Padres Adoptivos y en espera de Rosario, desde donde difunden y acompañan el proceso de formar una familia por adopción.

"La participación de la gente en los grupos ha mermado muchísimo, anteriormente había un interés en participar, formarse e informarse sobre la adopción. Actualmente eso no esta pasando", asegura. La disminución en el número de familias dispuestas a adoptar, destaca, es un problema nacional. La consecuencia es conocida: "cientos de niños, niñas y adolescentes no pueden acceder a su derecho de vivir en una familia", subraya.

Detrás de esa situación, dice, hay múltiples factores: sociales, culturales y económicos. Pero sobre todo "hay mucho desconocimiento sobre cómo adoptar: no hay campañas, la gente común no conoce cómo funciona el sistema de adopción en el país. Suele suceder que, por ejemplo, después de anotarse, cuando atraviesan las entrevistas, el trámite queda detenido, no hay una devolución sobre por qué son considerados aptos o no, ni un acompañamiento a las personas cuyos proyectos adoptivos no fueron considerados viables", explica.

Lo que está en juego, advierte, es "poder recuperar la infancia de esos niños, niñas y adolescentes que no son huérfanos ni por guerras, ni por catástrofes naturales, sino que llegan al sistema de adopción por vulneraciones de derechos, por situaciones de violencia o por convivir con adultos que no podían hacerse cargo del cuidado. Esa es la realidad, por eso el Estado debe poner en foco en acompañar esas realidades y cuidar a quienes intentan construir una vida diferente para esos chicos".

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Derribar prejuicios

El jueves de la semana pasada, el Concejo Municipal aprobó la creación de un programa promover la adopción, derribar mitos y prejuicios sobre el proceso y generar herramientas de información y acompañamiento para las familias. El autor de la iniciativa, el concejal Antonio Salinas (Ciudad Futura), expuso en el recinto su propia experiencia: hace siete meses inició un proceso de adopción de un niño y contó que, contra lo que imaginaba, recibió los primeros llamados apenas tres meses después de presentar su legajo. "No estábamos preparados para tanta celeridad, incluso nos asustamos", confió.

Para el concejal, "es un problema que las familias no se estén anotando para adoptar. Pero no podemos culparlas por eso. Al menos no hasta tanto el Estado agote todas las instancias, todos los recursos disponibles para promover y fomentar ese vínculo" y destacó la importancia de los gobiernos locales para fomentar y acompañar estos procesos.

Entre sus principales medidas, el programa contempla la realización de campañas públicas de difusión, talleres y charlas informativas en escuelas, centros de salud, Centros Cuidar, instituciones comunitarias y organizaciones sociales. También promueve la generación de espacios de encuentro e intercambio para postulantes, familias en proceso de vinculación y familias adoptivas.

Y uno de los objetivos centrales es contribuir a modificar la mirada social sobre la adopción, promoviendo especialmente la posibilidad de adoptar a niños y niñas más grandes, adolescentes y grupos de hermanos, y ofreciendo información clara sobre los procedimientos y requisitos para hacerlo.

No hay que esperar años ni ser propietario

A fines del año pasado, y tras conocer la historia de Nata, una pareja se anotó para adoptarlo. Aunque no resultó compatible con ese llamado, siguieron participando de otras convocatorias hasta que finalmente encontraron la posibilidad de adoptar a un adolescente de 14 años. El proceso de vinculación comenzó en marzo y, a principios de este mes, se concretó la adopción plena. En apenas seis meses, se completó el recorrido que incluyó la vinculación con el adolescente y el otorgamiento de la guarda.

La complejidad del trámite y su extensión en el tiempo es uno de los grandes mitos que sobrevuelan los procesos de adopción. Sin embargo, la directora del Ruaga lo desmiente. "La adopción no es un proceso largo, como muchas veces se cree. Y los tiempos pueden ser más acotados cuando se trata de niñas y niños de mayor edad o adolescentes. En cambio, para quienes buscan adoptar bebés o chicos de la primera infancia —hasta los cuatro años—, la espera puede extenderse hasta dos años. Esto no responde necesariamente a demoras burocráticas, sino a la disponibilidad adoptiva", explica y afirma que actualmente se están enviando legajos de aspirantes que llevan menos de dos años inscriptos para recibir niños o niñas de dos o tres años.

Tampoco es requisito excluyente que las familias tengan un buen pasar económico. A diferencia de lo que ocurre en otros registros provinciales, Santa Fe no exige presentar una certificación de ingresos ni recibos de sueldo para inscribirse como aspirante a guarda con fines adoptivos. Tampoco se requiere acreditar la propiedad de una vivienda. Sí se realiza una evaluación socioambiental para determinar si el hogar reúne condiciones adecuadas para recibir a un nuevo integrante.

"No importa si la vivienda es propia, alquilada o prestada, o si se comparte con otros familiares. Lo importante es que existan condiciones habitacionales apropiadas, como un espacio preparado para el niño o adolescente. Por ejemplo, si seis personas viven en una misma habitación, difícilmente ese hogar pueda ofrecer las condiciones necesarias para incorporar a otro integrante", señala Bonelli.

La inscripción al Ruaga volverá a abrirse a partir del primer día de diciembre. El trámite se realiza a través de la web del gobierno de la provincia.