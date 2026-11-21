El gobierno enfrenta el jueves vencimientos por $ 25,4 billones. La suba del riesgo país presiona sobre las tasas y desafía la estrategia del Ministerio de Economía para estirar los plazos más allá de las elecciones.

El Ministerio de Economía tendrá que enfrentar un escenario complejo la semana próxima, cuando deba salir al mercado a buscar refinanciación para vencimientos por un total de $ 25,4 billones. El próximo martes, luego del fin de semana largo, dará a conocer el menú de instrumentos, y el jueves se concretará la licitación.

El nuevo desafío será enfrentar un incremento de las tasas de interés debido a la suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos y tratar de trasladar parte de los nuevos vencimientos para después del período electoral del año próximo.

El objetivo de pasar vencimientos para 2028 y más adelante se fue imponiendo este año. Entre diciembre de 2025 y julio de este año, la Secretaría de Finanzas propuso bonos y letras largas en todos los llamados. En promedio, el 28% de las colocaciones superó el umbral electoral, con un pico del 74% en el llamado del 10 de junio. Entre marzo y julio, el 42% de las nuevas colocaciones fue de largo plazo.

Pero el mercado se cerró en agosto y septiembre. En cuatro llamados se hicieron operaciones de corto plazo. Luego se reabrió en octubre y noviembre, con un promedio del 32%, aunque con resultados muy dispares. El 14 de octubre logró negociar el 59%, luego cayó al 31% el 28 de octubre y ahora, en el primer llamado de noviembre, solo alcanzó el 5%.

Algunos analistas consideran que el gobierno debería ir evitando en los siguientes llamados las colocaciones cortas, para no encontrarse con un efecto “muralla” de vencimientos. De hecho, luego de agosto y septiembre sin colocaciones de bonos largos, y cuando en el mercado empezaban a aparecer algunas dudas, volvió a ofrecerlos en octubre.

Cambio de carteras

La demanda por títulos de deuda en pesos disminuyó su ritmo y los inversores concentraron sus operaciones en los vencimientos de corto plazo, en un escenario marcado por el incremento del riesgo país, la presión sobre el tipo de cambio y la mayor demanda estacional de liquidez prevista para diciembre, señalan los analistas de IEB en relación con los mercados secundarios de pesos.

El cambio en la composición de las carteras respondió al desarme de posiciones de carry trade frente a la volatilidad cambiaria y a la proximidad del último mes del año, período en el cual empresas y entidades financieras requieren mayor disponibilidad de efectivo.

Según informes de operadores financieros y sociedades de Bolsa, la curva de rendimientos a tasa fija evidenció un empinamiento, con las tasas del tramo largo avanzando desde el 25,6% hasta el 28,9% anual, mientras que los títulos cortos operaron en torno al 22%.

En paralelo, la inflación implícita (breakeven), derivada de la comparación entre bonos a tasa fija y títulos ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), escaló desde un nivel aproximado del 1,75% hasta el 2,1% mensual, ubicándose por encima de las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

En el plano financiero oficial, el Ministerio de Economía concretó el canje del 60,2% de la letra dólar linked con vencimiento el 30 de noviembre (D30N6) por el nuevo título D29E7, con una tasa nominal anual (TNA) de corte del 4,1%, por lo que restan cubrir u$s1.888 millones hacia fin de mes.

Plazo corto

De cara a la próxima licitación del jueves, el Tesoro afrontará vencimientos por $ 25,4 billones, de los cuales alrededor de $ 20 billones corresponden a tenedores del sector privado, un volumen ante el cual los analistas prevén que el gobierno deberá concentrar la oferta en instrumentos cortos o convalidar rendimientos superiores.

En el mercado de dinero, la liquidez inmediata se ubicó en torno a los $ 4,5 billones, con la tasa de caución bursátil registrando valores mínimos del 19,8%.

Ante este panorama, las mesas de operaciones priorizaron el posicionamiento en letras ajustables por tasa Tamar de corto plazo (TMF27 y TMG27) para administrar liquidez y cubrirse frente a subas de tasas, junto con el título dólar linked D15E7 como resguardo cambiario.