De acuerdo a datos oficiales, la provincia atrajo a más de 1,5 millones de turistas y 4,6 millones de visitantes entre enero y octubre

El sector turístico se consolidó como un motor de empleo y consumo en la provincia . Según los datos oficiales relevados por el Observatorio Turístico Provincial a través del sistema Medatur, en los primeros diez meses de 2026 la actividad generó un movimiento económico estimado de $ 774.530 millones, motorizado por la llegada de 1.515.057 turistas y 4.696.718 visitantes a lo largo de toda la bota santafesina.

Al analizar el alcance de estas cifras, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el rumbo fijado por el Ejecutivo: “El turismo es una herramienta concreta de producción y trabajo, y estos más de 774 mil millones de pesos demuestran que c uando hay planificación e inversión en infraestructura, Santa Fe lidera. No esperamos que los visitantes vengan solos; salimos a buscar los grandes eventos para que cada hotel, cada bar y cada comercio de nuestra provincia tenga movimiento todo el añ o”.

Este crecimiento responde a u na agenda territorial que desplegó 1.597 eventos deportivos, culturales, gastronómicos y encuentros de jerarquía nacional e internacional, diseñados para dinamizar el comercio y los servicios en cada localidad.

El relevamiento del Observatorio Turístico Provincial detalla cómo esta inyección de recursos se distribuyó de manera capilar en el entramado comercial santafesino. L a mayor porción del movimiento económico se concentró en la gastronomía, la recreación, el combustible y otros consumos cotidianos, rubros que explican el 50,3 % del total con $ 389.369 millones.

A su vez, las escapadas de fin de semana y las visitas de cercanía mostraron una fuerte vitalidad: quienes recorrieron los destinos sin pernoctar aportaron $ 306.909 millones, lo que representa el 39,6 % de la facturación global. Por su parte, el sector hotelero y de alojamiento captó más de $ 78.252 millones (el 10,1 %), confirmando el fortalecimiento de la capacidad receptiva provincial.

El hito de los XIII Juegos Suramericanos

El punto más alto de la agenda se registró en septiembre, cuando la provincia alcanzó un pico mensual de $ 133.707 millones. El factor determinante de ese salto fue la organización de los XIII Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela, una cita deportiva internacional que, por sí sola, generó un impacto económico estimado en $ 119.000 millones.

Durante ese mes, el despliegue logístico y la apuesta por la infraestructura permitieron recibir a 184.156 turistas y 704.015 visitantes, demostrando que la administración de Pullaro ubicó a Santa Fe en la vidriera mundial con solvencia organizativa y dejando un legado duradero para el deporte y la economía regional.

Presencia en cada rincón de la provincia

Más allá de las grandes sedes, la diversidad de propuestas ejecutadas durante 2026 ratifica la mirada federal del gobierno provincial: integrar el norte, el centro y el sur santafesino poniendo en valor sus identidades productivas y culturales, a través de un acompañamiento permanente del Ministerio de Desarrollo Productivo a los municipios, comunas y al sector privado.

Al cierre del balance, la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard, concluyó: “Estos 1.597 eventos reflejan una política de cercanía que llega desde el norte profundo hasta el sur provincial. Junto a cada municipio, comuna y el sector privado logramos transformar nuestra identidad cultural, gastronómica y deportiva en oportunidades reales de arraigo y crecimiento, consolidando a Santa Fe como el destino elegido para invertir, producir y disfrutar”.