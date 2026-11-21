El acuerdo con el gobernador Axel Kicillof permitió repartir los cargos del partido, con la mirada puesta en las elecciones del año que viene

Máximo Kirchner quedó al frente del congreso del PJ bonaerense en un acto que combinó la participación presencial y virtual.

Máximo Kirchner asumió este sábado como presidente del congreso del Partido Justicialista bonaerense , tras un acuerdo entre La Cámpora y el sector que lidera el gobernador Axel Kicillof.

La designación de Kirchner completó la reorganización de la conducción provincial, con un reparto de cargos entre las corrientes del peronismo y las elecciones de 2027 por delante.

El diputado nacional y principal referente de La Cámpora quedó al frente del máximo órgano de decisión partidaria , encargado de autorizar alianzas y aprobar la plataforma electoral. Kicillof , que no participó del encuentro, continúa como presidente del consejo provincial del PJ, función que asumió el 24 de abril.

La reunión del PJ tuvo una modalidad híbrida : combinó la presencia de dirigentes en la sede de la calle 54 de La Plata con la participación virtual de congresales. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, abrió la asamblea como presidente provisional y propuso la candidatura del referente de La Cámpora.

El trámite se resolvió en pocos minutos, sin un acto masivo ni discursos extensos. “Trataremos de cumplir”, dijo Kirchner al ser designado. Luego se avanzó con la aprobación de las autoridades y la integración de los organismos internos.

Los enviados de Máximo Kirchner y Axel Kicillof

En la sede partidaria estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, los diputados Facundo Tignanelli y Mariano Cascallares y los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar, y Gastón Granados, de Ezeiza, entre otros dirigentes.

El entendimiento contempló la distribución de 64 cargos entre el kirchnerismo, el Movimiento Derecho al Futuro (alineado con Kicillof) y otros sectores, como la liga de intendentes. El acuerdo permitió aprobar las designaciones sin que las diferencias internas alteraran el desarrollo del congreso.

En el Día de la Soberanía Nacional, desde Punta Indio y desde toda la Provincia de Buenos Aires, volvemos a decirle a las potencias extranjeras y a quienes responden a sus intereses que Argentina no es el patio trasero de nadie.



En un mundo que se está reconfigurando, la… pic.twitter.com/h0BREEGcZ2 — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 20, 2026

Las cuatro vicepresidencias quedaron para el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco; la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y Achával, en ese orden. Jorge Ferraresi fue elegido secretario general, acompañado por Granados como prosecretario.

La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, asumió la secretaría administrativa, con Carlos Balor como prosecretario. Lucía Portos quedó a cargo de Actas y Julio Pereyra, de Acción Legislativa. Sus respectivos prosecretarios serán Lauro Grande y Edgardo Depetri.

También fueron designados Kicillof, Kirchner, Magario y Teresa García como congresales nacionales. La representación quedó repartida entre los dos principales espacios y le dará al gobernador participación directa en el máximo órgano del justicialismo.

Leonardo Nardini continuará al frente de la junta electoral, que interviene en los comicios internos, los padrones y las impugnaciones. Facundo Loccoco encabezará el tribunal de disciplina y Gabriel Peralta, la comisión fiscalizadora.

Tensiones

La renovación llegó después de semanas de negociaciones y desencuentros. A mediados de octubre se había suspendido una reunión preparatoria por diferencias entre Bianco y Tignanelli. El kirchnerismo había cuestionado entonces el cumplimiento de compromisos acordados con el gobernador.

Las conversaciones se retomaron hasta destrabar el encuentro. Magario, Cascallares, Otermín y Tignanelli participaron de las gestiones para cerrar la nómina de autoridades. La ausencia de Kicillof dejó al acuerdo sin una fotografía junto a Máximo, aunque su sector obtuvo puestos en la conducción.

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La reorganización partidaria se concretó en una semana atravesada por las distintas actividades del Día de la Militancia. El martes, Sergio Massa había ocupado un lugar central en un acto del peronismo federal y el Frente Renovador en San Fernando, sin la participación del gobernador ni de su entorno.

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En la reunión del consejo provincial previa al congreso, Kicillof había reclamado concentrar los esfuerzos en construir una alternativa al gobierno de Javier Milei. Admitió la existencia de diferencias dentro del peronismo, pero sostuvo que esos debates debían permitir elaborar una propuesta común para 2027.