El hecho ocurrió en Villa Gobernador Gálvez. Recibió un tiro en la cara, por lo que fue llevado al Heca.

La víctima se encontraba internada en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

Un hombre de 42 años murió este sábado, tras recibir un balazo en la cara en su casa de Villa Gobernador Gálvez.

Fuentes policiales señalaron que personal de la Policía de Acción Táctica acudió el viernes por la noche, tras un llamado al 911, a una vivienda de Paraná al 200, en la zona costera de Villa Gobernador Gálvez, donde se encontraba un hombre de 42 años con una herida de arma de fuego en la cara. La víctima fue identificada como Gastón David Landriel, de 42 años. Su hijo, de 25 años, fue condenado a principios de mes acusado de instigar el incendio de una panadería .

Vecinos manifestaron haber auxiliado al hombre tras encontrarlo caído en un pasillo, aunque señalaron desconocer las circunstancias del hecho y la identidad de los posibles autores.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó tareas periciales sobre rastros biológicos hallados en distintos sectores del pasillo, sin encontrar material balístico a simple vista.

Internado en el Heca

Personal del Sies asistió al hombre y lo trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado en terapia intensiva, intubado y en estado crítico.

En la tarde de este sábado, personal médico del hospital confirmó el fallecimiento del hombre como consecuencia de las lesiones sufridas.