El exjefe de Gabinete presentó en la ciudad su último libro "El peronismo que viene", que recopila testimonios de 58 dirigentes de todo el país

El peronismo se reunió durante tres días en Rosario, en el marco de la feria del libro sobre el movimiento político.

Juan Manuel Abal Medina compartía mesa y debates con diferentes militantes, referentes y los que pasan lejos de los flashes. Ese "ida y vuelta" de ideas fue la antesala para pensar en " El peronismo que viene", su flamante libro en coautoría con Daniel Olivera . Este sábado, el exjefe de Gabinete pasó por Rosario y lo presentó a sala llena en la departamental del Partido Justicialista (PJ).

El libro presenta el testimonio de 58 dirigentes políticos, sectores sociales, empresarios, gremialistas, referentes del mundo de la cultura y defensores de los derechos humanos, que logran llegar a un punto común con el objetivo de reorientar al peronismo.

" Entendimos que había que charlar con todos y todas para reorientar el peronismo y encaminarlo al triunfo en 2027", señaló Abal Medina a La Capital , minutos antes de subirse al escenario principal para presentar la obra, con Eduardo Toniolli como moderador, en el marco de la Feria del Libro Peronista que se desarrolló del jueves a este sábado en la ciudad.

Abal Medina explicó que el origen del libro se basa en lo " desorientado " que estaba el peronismo y la necesidad de charlar desde el interior del movimiento. " Había poco diálogo entre todos, poco espacio donde se podía discutir" , apuntó quien se desempeñó como jefe de Gabinete entre 2011 y 2013.

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En la lista de 58 testimonios aparecen dos santafesinos: Lucila De Ponti y Pablo Garello. Ellos comparten libro con personalidades como Alejandro Dolina, Pedro Saborido, Ofelia Fernández, Eduardo Duhalde, Hugo Moyano, Jorge Capitanich, Miguel Ángel Pichetto, Juan Carlos Maqueda, José Luis Manzano, Juan Grabois, Estela de Carlotto y Jorge Asís, entre otros.

-¿Es un libro para peronistas?

Es un libro para peronistas que quieren ver en qué está el peronismo y qué propone hacia adelante. También para los que no son peronistas y quieren enfrentar a Javier Milei. Sin embargo, también es para los que le tienen miedo al peronismo y al "riesgo kuka", para que nos vean en primera persona.

Foto: Ornella Advedikian / PJ Rosario

-¿Con qué te quedas del libro?

Hay un acuerdo más profundo de lo que se ve en la superficie. Más allá de la diferencia de matices, charlamos con personas que uno podría decir que no tiene nada en común. Por ejemplo, Manzano (empresario) y Grabois (dirigente de Patria Grande) describen parecido lo que es el peronismo y lo que tiene que hacer. También destaco lo que todos coinciden en la autocrítica, en que cometimos errores y que el gobierno de Milei es consecuencia de eso.

-¿Qué tiene que hacer el peronismo?

Autocrítica y actualizar. El peronismo tiene que renovarse. Con nuestra vieja bandera tenemos que ser capaces de abordar los problemas del presente. No lo venimos haciendo. Tenemos capacidad de acomodarnos a las estructuras históricas, pero nos falta hablar de cuestiones vinculadas a las transformaciones tecnológicas, por ejemplo.