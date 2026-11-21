En la nueva causa a Esteban Alvarado y su banda surgen conversaciones entre su hijo Santino y Lucho Cantero, hijo del Pájaro, con señales de amistad y acuerdos

La histórica rivalidad entre Alvarado y Los Monos parece haber mutado entre las nuevas generaciones. Algunas señales de un cambio de época surgen del expediente de la nueva acusación contra Esteban Alvarado por narcotráfico, lavado de dinero y venta de armas. Santino , su hijo recientemente detenido en la misma causa, mantiene un buen vínculo con Luciano "Lucho" Cantero , hijo del Pájaro, antiguo líder de la banda oriunda del barrio La Granada asesinado en 2013.

Santino Alvarado, de 21 años y detenido el 12 de noviembre, es investigado como parte de una estructura que controla su padre desde la cárcel de Ezeiza. A partir del presunto manejo de armamentos es que el hijo del capo mantuvo conversaciones con Lucho Cantero , de 23 años y preso desde 2022 cumpliendo condena de 31 años como jefe de una asociación ilícita e instigador de un homicidio.

En el expediente esas conversaciones se presentan como datos incriminantes, pero permiten también un análisis que excede lo judicial y es parte de las dinámicas propias de las organizaciones criminales. La enemistad con la que las versiones oficiales interpretaron y explicaron los años más violentos de Rosario con el tiempo presentó variaciones. "Decile a tu viejo que cuente conmigo pa lo que sea" , le dice en una ocasión el hijo del Pájaro Cantero al hijo de Esteban Alvarado. Señal de tiempos de cambio y alianzas inesperadas en las nuevas camadas.

Fusiles de asalto

La comunicaciones fueron documentas en la causa tras el secuestro el 12 de diciembre de 2023 de un Iphone que tenía Luciano Cantero en su celda del Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz. En conversaciones de la red social Telegram el hijo del Pájaro habló con un usuario identificado como Santino, al que los investigadores sumaron otras evidencias para vincularlo al hijo de Esteban Alvarado.

Los chats más comprometedores hacen referencia a la compra y venta de armamento. "Cuánto me hacés por una M4 con el de 100 dos originales un par de cajas", le preguntó Lucho a Santino en una ocasión en referencia a un fusil de asalto. También hablaron de otros ejemplares: un AR-10, un AK47 y otras automáticas que para civiles son de venta prohibida o bajo requisitos estrictos, además de granadas y pistolas.

>> Leer más: La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

"Estas expresiones permiten inferir que quien las emite se presenta ante su interlocutor como una persona con capacidad de procurar armamento diverso y negocias su provisión", plantean los acusadores en la causa. También hablan de "un intercambio para reconstruir los vínculos y el circuito de aprovisionamiento de armas". En la trama de compra de armamento aparecen otros de los detenidos recientemente, pero también personas por el momento no involucradas, entre ellas un legítimo usuario que adquiría armas que luego utilizaba la banda.

Amigos a la distancia

El celular secuestrado a Lucho Cantero tiene una conversación del 12 de noviembre de 2023 en la que le pregunta a Santino si es verdad que le habían dado una puñalada. Se refería a un episodio ocurrido en agosto de 2023 en Marbella, España, donde el hijo de Alvarado estuvo durante un período. "Sí amigo, pero me peleé con unos rusos. Nada que ver con nada", le confirmó Santino.

Lucho: No te tenés que regalar que hay una banda de giles dolidos.

Santino: Sí pero ni cabida con nadie amigo. Yo no hago ninguna hago la legal y nada más.

L: Yo quedé re en cana.

S: Vos bardeaste.

L: Si mal re bardié pero bueno amigo fue no queda otra.

>> Leer más: El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

El ida y vuelta continuó una madrugada de comienzos de diciembre de 2023, cuando Santino le avisó a Lucho que había cambiado de número, le manda un video y le dice: "Tranqui mal, en la casa de L-Gante". Lo que sigue es una señal clara del cambio de época, cuando Lucho asegura: "Hasta a mi tío le estoy haciendo la guerra". "Nosotros ahora lo vamos a explotar a Nico Camino", dice Santino y su amigo se ofrece a colaborar: "Yo segundeo al toque, avisame. Estoy re dolido con todos". Lucho insiste en acercarse. "Decile a tu viejo que cuente conmigo pa lo que sea", y finaliza con la resignación de un recluso: "Te dejo que estés de joda amigo así no te corto el mambo".

Alvarado y Los Monos

La rivalidad entre Los Monos y Alvarado fue el argumento, más lineal que complejo, con el que se sostuvo la versión oficial acerca de los procesos violentos que vivió Rosario desde el año 2013. A lo largo de los años hubo distintos episodios que dieron cuenta de las diferencias sostenidas en el tiempo. Por ejemplo cuando Alvarado intentó incriminar a Los Monos en el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, crimen por el que terminó descubierto y condenado a perpetua. O cuando distintas células -todas surgidas en cárceles y que supuestamente respondían cada una a una banda- se enfrentaron en las calles para competir por el narcomenudeo y otros ilícitos.

>> Leer más: Al Capone, el caballo ganador de Santino Alvarado: los fetiches de la mafia que heredó de su padre

Pero ambas organizaciones también se expusieron ante la Justicia no solo por aquella rivalidad sino también por conflictos internos o personales. Fue el caso de Lucho Cantero, que en agosto pasado fue condenado a 31 años como jefe de una asociación ilícita y por instigar el crimen de Damián Gastón Gómez en 2021. La víctima, de 21 años, era vecino de La Granada y antes de morir alcanzó a incriminar a Lucho. En esa causa quedó expuesto en mensajes que se jactaba de ser "la nueva generación de los Cantero". "Guille no corta ni pincha conmigo, el barrio es mío", decía.

Santino Alvarado pudo elegir otros rumbos y según se expone en la causa era lo que pretendía su madre. Tal vez por ese motivo pasó un tiempo en España y viajando por países como Francia, Estados Unidos, Holanda y Brasil. En Buenos Aires se codeó con artistas emergentes y, tal como le contó a su padre, con "el manager de los famosos". Más acá en el tiempo, de vuelta en Rosario, encaró los caminos que por ahora lo dejaron complicado ante la ley.