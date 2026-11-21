Los bomberos lograron apagar las llamas luego de la denuncia de un vigilador, mientras el centro comercial estaba cerrado

Los agentes tuvieron que barretear una puerta para sofocar el incendio.

La Policía de Santa Fe intervino este sábado para controlar un incendio en el centro rosarino. Fuentes oficiales confirmaron que un ascensor del Shopping del Siglo se prendió fuego y el peligro quedó neutralizado antes del amanecer, sin personas lesionadas.

Los Bomberos Zapadores trabajaron durante casi una hora hasta que la situación quedó bajo control en Córdoba al 1600. En el centro comercial sólo se registraron daños materiales por el efecto de las llamas.

El primer reporte oficial indica que el siniestro se desató alrededor de las 4.30 de la mañana en el Paseo del Siglo . Los encargados de la inspección constataron que el incendio no había afectado los negocios que funcionan en el edificio.

Un vigilador del shopping se hizo cargo de colaborar en el arranque del operativo y advirtió que la cabina del ascensor se había prendido fuego en el primer piso . Antes de avanzar, los bomberos cortaron la luz en el subsuelo del establecimiento.

Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales tuvieron que usar una barreta para abrir la puerta del hueco. Una vez que las llamas quedaron apagadas, empezaron a ventilar el ducto desde la terraza.

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El siniestro destruyó la parte interior del ascensor, tanto las paredes como el techo y la botonera de mando. Asimismo, los bomberos detectaron daños en el cableado eléctrico.

Por último, el personal de la Policía de Santa Fe advirtió que el incendio también había afectado el funcionamiento de las puertas del segundo piso y del montacargas que se ubica atrás. En tanto, el empleado de seguridad se encontraba ileso luego de la denuncia.