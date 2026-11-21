El epicentro del sismo ocurrió a 30 km al noroeste de la ciudad de Junín, con una profundidad de 129 kilómetros. Llegó a sentirse en Ecuador y Colombia

Este viernes a la tarde se registró un terremoto de magnitud 6,7 en diversas regiones de Perú . El epicentro tuvo lugar a 30 km al noroeste del departamento de Junín , limítrofe con Lima, que llegó a una profundidad de 129 kilómetros. A pesar de la intensidad del fenómeno no se registraron personas fallecidas en los reportes iniciales.

Luis Vásquez , jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que, hasta el momento, se contabilizaron 128 inmuebles afectados, ocho personas heridas y ninguna víctima fatal .

En ese sentido el alcalde provincial Elio Ceballos anunció que no recibieron avisos de personas en situación de máxima alerta ni infraestructura pública que requieran declarar emergencia local . Además, Ceballos advirtió que hubo deslizamientos en localidades y provincias cercanas, un panorama que pone en alerta a rutas, laderas y zonas de difícil acceso cercanas.

Según los datos aportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el fuerte sismo que ocurrió a las 19.10 (hora local) se percibió en la capital peruana y varios regiones del país . Los residentes de esas zonas vivieron momentos de preocupación y registraron diferentes episodios vividos en el momento del temblor.

EL TEMBLOR SE SINTIÓ EN ECUADOR Y NO DESCARTAN POSIBILIDAD DE NUEVAS RÉPLICASEste viernes se registró un sismo de magnitud 6,7 en varias regiones de Perú. El epicentro se localizó 30 kilómetros al noroeste del departamento de Junín, en el centro del país y a una profundidad de 129 kilómetros. A pesar de la intensidad del movimiento no se registraron víctimas fatales ni mayores inconvenientes, sin embargo diferentes videos reflejaron la fuerza del temblor, que se sintió también en Ecuador. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió pasadas las siete de la tarde y no se descartó la posibilidad de nuevas réplicas. — Diario La Capital (@lacapital) November 21, 2026

¿Cuáles fueron los daños registrados tras el terremoto?

Los primeros balances tras el sismo en el centro del país no reportan fuertes daños, salvo afectaciones leves a algunos edificios de mayor altura. También, en diversas localidades hubo apagones momentáneos y bloqueos en algunas calles de circulación.

Las viviendas afectadas presentaron distintos niveles de deterioro, entre ellos rajaduras que no presentaron problemas estructurales de gravedad. Por ello, las autoridades se encuentran desarrollando una evaluación de daños y análisis de necesidades para las familias más afectadas.

Ante la preocupación de los ciudadanos locales por nuevos fenómenos naturales, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano como consecuencia del sismo.

>> Leer más: Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron "La Declaración de Paz" en China

El municipio de Junín, el mayor afectado por el sismo en el país, dispuso recorridos en distintos sectores para corroborar el estado de colegios, viviendas y espacios de uso público en conjunto con el personal de Defensa Civil, la Policía Nacional del Perú y Serenazgo.

Otro dato es que no se registraron colapsos de inmuebles, por lo que los residentes no tuvieron que trasladarse a zonas de evacuación o trasladarse a zonas seguras.

Las autoridades provinciales siguen monitoreando la situación ante posibles réplicas y coordinación por cada distrito ante cualquier reporte de nuevos surgimientos sísmicos. Ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos, el Indeci recomendó mantener la calma y moverse a zonas seguras y prestablecidas por cada provincia.