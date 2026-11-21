El protocolo de la EPE ante el avance de El Niño: cortes preventivos de energía en zonas anegadas La entidad aplica un procedimiento especial de cuidado de los ciudadanos ante la subida del agua y el aumento de tormentas en distintos puntos de la provincia 21 de noviembre 2026 · 16:22hs

Foto: Gobierno de Santa Fe La EPE establece guardias operativas y un monitoreo permanente de la evolución del río y del clima

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) implementó cortes preventivos en la red de Baja Tensión en distintas zonas afectadas por la crecida del río Paraná y el contexto meteorológico derivado de El Niño. Este procedimiento se encuentra dentro del protocolo de seguridad que la entidad aplica ante casos de emergencia hídrica por este fenómeno climático.

En coordinación con los gobiernos locales, este método de prevención se ejecuta en el marco del Comité de Emergencia provincial. Este protocolo se activa preventivamente cuando el nivel de agua se encuentra próximo al umbral de evacuación, según detalla el informe elaborado por la EPE. En los relevamientos territoriales, el personal técnico corrobora el avance del agua, el cual compromete la base de los postes que sostienen la red y su llegada a los pilares domiciliarios.

La interrupción del servicio se debe a proteger la integridad física de los vecinos del sector, equipos de rescate y operarios, debido al riesgo mortal que enfrentan en caso de que el agua llegue a la electricidad (ya sean acometidas, cajas de toma, pilares de medición o cables caídos), y toda esa masa de agua circundante pueda quedar energizada.

En el estado de la infraestructura ocurre una situación similar. Los suelos saturados pierden capacidad para sostener los postes y, con las tormentas, ráfagas y posible caída de árboles, aumenta el riesgo de que postes y columnas se inclinen o caigan con las líneas aéreas energizadas. Esta determinación corresponde a una medida de fuerza mayor, prevista en la normativa de seguridad establecida en el servicio eléctrico.

La distribuidora provincial explicó: "En algunas zonas anegadas, durante los relevamientos se detectó que muchas viviendas tienen instalaciones internas sin condiciones mínimas de seguridad eléctrica, como la falta de interruptores diferenciales o de puesta a tierra adecuada. Ante el ingreso de agua a los domicilios, esta situación potencia el riesgo de electrocución y es por eso que se activa el protocolo". >> Leer más: El Niño: el municipio dispondrá de 3 mil agentes ante un episodio extremo ¿Cuándo vuelve la energía ante este protocolo? La EPE establece guardias operativas y un monitoreo permanente de la evolución del río y del clima, en conjunto con la Protección Civil de la Provincia. La reposición del suministro comenzará apenas se cumplan estas tres condiciones: Las aguas bajen efectivamente y se escurran por completo los terrenos.

El personal técnico corrobore la estabilidad de los postes, el despeje de vegetación y el estado de aislación de las redes de Baja Tensión.

Cada usuario acredite las condiciones mínimas de seguridad en su pilar y en su instalación interna, mediante verificación técnica o certificación habilitante, para evitar accidentes al momento de reconectar.