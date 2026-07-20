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A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser "el mejor ejemplo" para sus hijos

La esposa del capitán de la selección argentina no guardó una palabra de amor para felicitarlo tras el Mundial 2026. "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar", dijo a través de las redes sociales

20 de julio 2026 · 16:57hs
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Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo caminan la vida juntos desde hace más de 20 años. Desde sus primeros mensajes en Rosario, pasando por Barcelona y ahora en Miami. A horas del subcampeonato obtenido por la selección capitaneada por la Pulga, Antonela demostró su amor: "Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas".

Con más de 40 millones de seguidores, Antonela Roccuzzo es una de las personalidades de Instagram y utiliza sus posteos para mostrar su vida como empresaria, parte de sus entrenamientos y su familia. Rara vez dedica posteos exclusivos para su marido: Lionel Messi. Sin embargo, la final perdida por Argentina ante España, y el probable último partido mundialista de Messi, la llevaron a desplegar una catarata de elogios para el 10.

Hay que viajar hasta el 17 de octubre de 2024 cuando Roccuzzo festejó que Lionel Messi se convirtió en el jugador con más títulos en la historia del fútbol. Más de 150 posteos después, volvió a elegir a su marido para encabezar una publicación.

Roccuzzo y una demostración de amor

Antonela eligió dos fotos. La primera con Messi de frente, brazos en jara y cabeza levantada con la medalla de subcampeón del mundo y una mirada que combina tristeza y emoción. La segunda, otra foto de Messi volando por los aires tras festejar con sus compañeros, abajo lo espera una decena de brazos para atajarlo.

"Siempre vas a ser el mejor", comenzó Roccuzzo y etiquetó a su marido. Acto seguido, enumeró las cualidades del 10, más allá de su destreza en el campo: "No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único".

Roccuzzo le agradeció "por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia".

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"Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", señaló Antonela y doblegó el mensaje de amor: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".

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