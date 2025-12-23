La Capital | Zoom | Matías Alé

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

En su regreso de luna de miel, el actor sufrió un accidente doméstico que le provocó dificultades respiratorias

23 de diciembre 2025 · 15:07hs
Matías Alé sufrió un accidente doméstico

Matías Alé sufrió un accidente doméstico

Luego de celebrar su casamiento y pasar unos días de viaje por motivo de su luna de miel, Matías Alé sufrió un grave accidente. El mediático regresó a la Argentina y tuvo que ser internado a raíz de un incendio en su departamento.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen, quien lo confirmó en Radio Mitre. Según explicó, el actor debía asistir como entrevistado al programa MBA, que se emite por la TV Pública. Ahora bien, al salir de la ducha, Alé descubrió que una caja navideña que había dejado sobre la cocina se estaba quemando y estaba provocando un incendio en su departamento.

Si bien el foco de incendio fue controlado, el actor presentó dificultades respiratorias y ardor en el pecho, por lo que los servicios de emergencia lo trasladaron a un centro de salud para que quedara bajo observación médica.

“Matías está bien, pero fue trasladado a una clínica de Nordelta y quedó internado. Está consciente, pero se asustó por los dolores que tenía”, señaló Etchegoyen.

Ante la preocupación de seguidores y allegados, Martina, su esposa, compartió una imagen en redes sociales. Horas más tarde, el propio Matías Alé grabó un video contando los detalles de lo sucedido.

>> Leer más: Matías Alé sorprendió a su novia en los Martín Fierro Federal: "¿Te querés casar conmigo?"

Qué dijo la esposa de Matías Alé

Martina Vignolo, la esposa del actor, compartió en sus redes sociales un foto junto al mediático y su mascota para dar tranquildiad.

“Estamos bien los tres, un accidente doméstico que nos llevó a la guardia para descartar intoxicación. Gracias a los compromisos que teníamos que supieron entender la situación”, escribió Vignolo.

image

El video de Matias Alé

En un video, el humorista explicó cómo fue el accidente doméstico. “Apoyamos una caja que nos habían regalado, los famosos pan dulces de Plaza Mayor, y pasó lo que pasó. No estaba previsto”, coemnzó diciendo el actor.

Según detalló en ese momento su pareja habia salido a hacer un trámite y fueron los ladridos de su perro los que llamaron su atención. “Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo. Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad”, explicó.

Luego el actor dio detalles de su estado de salud: “Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”.

matias ale

>> Leer más: Matías Alé presentó a su novia de 22 años y habló de las enseñanzas de Graciela Alfano

Noticias relacionadas
Guido Süller encontró un nido de ratas en su habitación 

Polémico video: Guido Süller encontró un nido de ratas en su habitación

Las primeras imágenes de La odisea prometen épica, derroche presupuestario y el inevitable debate sobre el rigor histórico.

Christopher Nolan despliega pura épica en el tráiler de "La odisea"

murio el musico chris rea, autor de grandes exitos en la decada de 1980

Murió el músico Chris Rea, autor de grandes éxitos en la década de 1980

Netflix transmitirá en vivo el ascenso del escalador Alex Honnold en la torre Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo

Netflix transmitirá en vivo a un ganador del Oscar escalando un edificio

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Lo último

Vacaciones en José Ignacio: una cadena humana salvó la vida de un empresario argentino

Vacaciones en José Ignacio: una cadena humana salvó la vida de un empresario argentino

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

En Newells suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Una de las víctimas era del barrio y sus familiares cuestionan la versión que lo ligó a un conflicto. Fueron atacados en un punto de encuentro de consumidores
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

El gobierno recibió un revés de la Justicia: deberá cumplir la ley de financiamiento universitario
Política

El gobierno recibió un revés de la Justicia: deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

Vacaciones en José Ignacio: una cadena humana salvó la vida de un empresario argentino
Información General

Vacaciones en José Ignacio: una cadena humana salvó la vida de un empresario argentino

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación
Información General

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Ovación
Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025
Ovación

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

El volante al que apuntó Newells para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Policiales
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

La Ciudad
Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con condiciones: qué tener en cuenta para la Nochebuena
La Ciudad

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con condiciones: qué tener en cuenta para la Nochebuena

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Comenzó la instalación de los nuevos pilotes en los muelles del parque España

Por Carina Bazzoni

Comenzó la instalación de los nuevos pilotes en los muelles del parque España

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
POLICIALES

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Navidad sin culpa y con prudencia: Las fiestas no son un campo de batalla con la comida

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla con la comida"

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Política

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
Zoom

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
La Ciudad

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: Tomé vinagre
Información General

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"