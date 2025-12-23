Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

En su regreso de luna de miel, el actor sufrió un accidente doméstico que le provocó dificultades respiratorias

Luego de celebrar su casamiento y pasar unos días de viaje por motivo de su luna de miel, Matías Alé sufrió un grave accidente . El mediático regresó a la Argentina y tuvo que ser internado a raíz de un incendio en su departamento .

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen , quien lo confirmó en Radio Mitre . Según explicó, el actor debía asistir como entrevistado al programa MBA , que se emite por la TV Pública . Ahora bien, al salir de la ducha, Alé descubrió que una caja navideña que había dejado sobre la cocina se estaba quemando y estaba provocando un incendio en su departamento.

Si bien el foco de incendio fue controlado, el actor presentó dificultades respiratorias y ardor en el pecho , por lo que los servicios de emergencia lo trasladaron a un centro de salud para que quedara bajo observación médica .

“Matías está bien, pero fue trasladado a una clínica de Nordelta y quedó internado. Está consciente, pero se asustó por los dolores que tenía”, señaló Etchegoyen.

Ante la preocupación de seguidores y allegados, Martina, su esposa, compartió una imagen en redes sociales. Horas más tarde, el propio Matías Alé grabó un video contando los detalles de lo sucedido.

>> Leer más: Matías Alé sorprendió a su novia en los Martín Fierro Federal: "¿Te querés casar conmigo?"

Qué dijo la esposa de Matías Alé

Martina Vignolo, la esposa del actor, compartió en sus redes sociales un foto junto al mediático y su mascota para dar tranquildiad.

“Estamos bien los tres, un accidente doméstico que nos llevó a la guardia para descartar intoxicación. Gracias a los compromisos que teníamos que supieron entender la situación”, escribió Vignolo.

image

El video de Matias Alé

En un video, el humorista explicó cómo fue el accidente doméstico. “Apoyamos una caja que nos habían regalado, los famosos pan dulces de Plaza Mayor, y pasó lo que pasó. No estaba previsto”, coemnzó diciendo el actor.

Según detalló en ese momento su pareja habia salido a hacer un trámite y fueron los ladridos de su perro los que llamaron su atención. “Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo. Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad”, explicó.

Luego el actor dio detalles de su estado de salud: “Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”.

matias ale

>> Leer más: Matías Alé presentó a su novia de 22 años y habló de las enseñanzas de Graciela Alfano