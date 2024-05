Matías Alé presentó a su novia de 22 años y habló de las enseñanzas de Graciela Alfano

“Él es muy bueno con toda mi familia, ya conoce a todos, incluso a mis hermanos”, aportó Martina, quien aseguró que sus padres están “felices” de que esté en una relación Matías. “Quiero darles tranquilidad a los viejos, porque es un universo diferente al mío, yo tengo un pasado que no es fácil, y que la familia lo entienda, me están conociendo”, apuntó él, en diálogo con el programa "Socios del espectáculo".

“Yo tuve grandes amores, y ella lo sabe, aunque todavía no había nacido en muchos de esos amores. Graciela me enseñó mucho, justamente por la diferencia de edad, yo tenía 22 y ella 47. Graciela me enseñó a cómo dejarme crecer, a acompañarme, a qué cosas no hacer para que no se termine la relación”, afirmó Alé.

A su vez, aseguró que no está replicando al revés un vínculo del pasado. “Yo soy original, no estoy copiando a nadie, Graciela fue una gran maestra en un montón de cosas, la adoramos. Fue mi pasado, no tengo nada que esconder”, sostuvo el actor. Sobre la diferencia de edad con Vignolo, aseguró: “No nos damos cuenta, ella es como si fuera Alfonsina Storni en un cuerpito de 22″.

Finalmente, Alé habló de sus deseos de ser papá junto a su nueva pareja, y se mostró agradecido por haber encontrado el amor, después de haber pasado por momentos difíciles de salud mental hace unos años.

“¿Qué más le puedo pedir a la vida? Mirá cómo me mira ella, estoy bien de salud, la gente me quiere, tengo dos programas de radio, voy a hacer cine, tengo una propuesta de teatro dirigida por Cecilia Milone. Y de eso se trata, de pelearla siempre. Menos mal que me pasó lo que me pasó, soy un agradecido todos los días. Ella es el amor de mi vida, sin dudas”, cerró.