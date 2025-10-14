La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

MasterChef Celebrity: los famosos encendieron las cocinas más conocidas del país

En el primer desafío, las duplas de celebridades cocinaron platos de bodegón y el jurado eligió a los primeros salvados

14 de octubre 2025 · 09:58hs
Con la conducción de Wanda Nara

Con la conducción de Wanda Nara, comenzó MasteChef Celebrity

Después de una larga espera y con altas expectativas, comenzó el reality show MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara. Después de tres años de ausencia, las cocinas de Telefé se encendieron este lunes por la noche tras la gran final de "La Voz Argentina".

El regreso fue todo un éxito: el programa fue lo más visto de la televisión durante su estreno. Con Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular como jurados y con una escenografía renovada, se presentaron los 24 participantes. Entre las celebridades que formarán parte de esta temporada se destacan actores, deportistas, músicos, periodistas y creadores de contenido en redes sociales.

Los famosos que competirán esta temporada son: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

Si bien aún no hubo eliminados, en la primera gala sólo doce de los 24 participantes se presentaron en el desafío. En duplas, los famosos tuvieron que presentar sus platos ante los exigentes jurados. En la próxima gala los doce participantes restantes se presentarán en un desafío y allí se definirán los primeros salvados del reality.

La primera gala de MasterChef Celebrity

“Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”, expresó Wanda Nara al comenzar el programa.

Tras presentar uno por uno a los participantes de esta edición, la conductora anunció que solo 12 de ellos serían parte del primer desafío de la competencia.

Los primeros en encender las hornallas del reality fueron: Alex Pelao, Eugenia Tobal, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano, La Joaqui, Momi Giardina, Esteban Mirol, Andy Chango, Marixa Balli, Evangelina Anderson, Diego “Peque” Schwartzman y Sofía Martínez.

El primer reto de la noche consistió en demostrar su habilidad para picar una cebolla de la mejor manera posible. La ganadora fue Eugenia Tobal que se consagró como líder del desafío y obtuvo el beneficio de formar las duplas para la siguiente instancia.

Así quedaron conformados los equipos:

  • Eugenia Tobal junto a Alex Pelao.
  • Miguel Ángel Rodríguez con Pablo Lescano.
  • La Joaqui con Momi Giardina.
  • Esteban Mirol con Andy Chango.
  • Marixa Balli con Evangelina Anderson.
  • Diego “Peque” Schwartzman con Sofía Martínez.

El primer desafío de MasterChef Celebrity

Para el primer desafío del reality show, los jurados Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular pidieron que, en tan sólo 45 minutos, cada dupla prepare un plato de bodegón.

Sofi Martínez y Diego “Peque” Schwartzman sorprendieron con unas costillas riojanas, mientras que Marixa Balli y Evangelina Anderson eligieron preparar escalopes al marsala. Por su parte, la líder de la noche Eugenia Tobal, junto a Alex Pelao, cocinaron unas mollejas al verdeo.

Esteban Mirol y Andy Chango debutaron con un lomo al champiñón con chips de papas y batatas, mientras que La Joaqui y Momi Giardina cocinaron un filet de pescado a la romana con puré bicolor. Finalmente, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano optaron por un pollo a la mostaza con zanahorias glaseadas.

Luego de degustar cada uno de los platos, el trío de jurados eligió a las duplas ganadoras y a las que deberán enfrentarse en la temida “noche de última chance”.

Las primeras parejas en ser salvadas y obtener el delantal blanco fueron:

  • Diego “Peque” Schwartzman y Sofi Martínez.
  • Marixa Balli y Evangelina Anderson.
  • Eugenia Tobal y Alex Pelao.

En tanto, los que deberán volver a enfrentarse por su permanencia en el reality son Esteban Mirol y Andy Chango, La Joaqui y Momi Giardina, y Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.

