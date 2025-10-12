La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

MasterChef Celebrity: cuándo empieza y quiénes son los 24 famosos confirmados

Artistas, periodistas, deportistas e influencers buscarán coronarse en la cuarta edición del certamen gastronómico más famoso del país

12 de octubre 2025 · 10:14hs
Con la conducción de Wanda Nara y el jurado integrado por Donato De Santis

Con la conducción de Wanda Nara y el jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, MasterChef Celebrity regresa tras tres año

Después de tres años de ausencia, el fenómeno televisivo MasterChef Celebrity regresa a la pantalla de Telefe con una nueva edición que promete combinar competencia, emoción y mucho humor. Desde el lunes a las 22, el reality gastronómico más exitoso del mundo volverá al prime time con Wanda Nara como conductora.

Además, el clásico trío de jurados estará conformado nuevamente por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Con una escenografía renovada y 24 participantes dispuestos a darlo todo frente a los exigentes chefs, la competencia busca coronar a un nuevo ganador entre figuras de distintos ámbitos: la actuación, el deporte, la música, el periodismo y las redes sociales.

Los famosos que se ponen el delantal

Entre los nombres que más expectativa generan se encuentran La Joaqui, referente del RKT y jurado en Got Talent Argentina; Pablo Lescano, líder de Damas Gratis; Maxi López, exfutbolista y empresario; y Evangelina Anderson, modelo e influencer que promete sorprender en la cocina.

También habrá figuras del espectáculo como Emilia Attias, Eugenia Tobal, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez y Momi Giardina, además de reconocidos periodistas como Esteban Mirol, Luis Ventura, Sofía Martínez y Susana Roccasalvo.

>> Leer más: "La Voz Argentina 2025": quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

Entre las sorpresas se destaca la participación del conductor Chino Leunis, quien por primera vez estará del otro lado del mostrador; el extenista Diego “Peque” Schwartzman; el humorista Andy Chango; el actor Cachete Sierra; y el exboxeador Jorge “Roña” Castro.

La lista se completa con nuevas figuras del mundo digital como La Reini y Alex Pelao, junto a personalidades emergentes como Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández.

Un formato que vuelve con todo

El reality, que marcó récords de audiencia durante la pandemia, apuesta nuevamente a su fórmula infalible: exigencia, emoción y grandes momentos televisivos. Los jurados mantendrán sus roles clásicos: Martitegui como el más estricto, Donato con su toque de humor italiano y Betular equilibrando con sensibilidad y creatividad.

Wanda Nara, por su parte, regresa a la conducción tras su paso por Bake Off Famosos y la versión tradicional de MasterChef. “Es un programa que disfruto muchísimo y que me emociona. Volver con este equipo es una alegría enorme”, expresó la conductora en la presentación oficial.

Un clásico renovado

Cada participante deberá enfrentar los tradicionales desafíos del programa, desde los temidos “platos de eliminación” hasta las pruebas en equipo y los desafíos sorpresa. Además, esta temporada incorporará nuevas consignas temáticas, invitados especiales y una ambientación que combina estética gourmet y show televisivo.

Con cuatro temporadas locales y múltiples versiones internacionales, MasterChef Celebrity se consolidó como una marca global de entretenimiento familiar. Su regreso promete no solo altos niveles de audiencia, sino también nuevos memes, polémicas y momentos virales.

Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 4 se estrena este lunes a las 22 por Telefe y también podrá verse en Pluto TV y Mi Telefe, la plataforma digital del canal.

Entre hornos encendidos, lágrimas y risas, la nueva edición promete una competencia más picante que nunca, donde solo uno se quedará con el trofeo y el título del mejor cocinero famoso de la Argentina.

Barbi Recanati: "Es nuestra identidad lo que se escucha en las canciones"

Barbi Recanati: "Es nuestra identidad lo que se escucha en las canciones"

Morat, la banda colombiana que se presenta este fin de semana en Rosario.

Morat se presenta en Rosario con dos shows a sala llena en el Metropolitano

Charly García y Sting, juntos en In the city.

Charly García y Sting lanzaron su esperada colaboración "In the city"

Nico Vázquez junto a su compañera de elenco de Rocky

Qué dijo Dai Fernández sobre los rumores de romance que la vinculan a Nico Vázquez

