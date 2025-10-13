La Capital | Zoom | Wanda Nara

Quién es Martín Migueles, el polémico novio de Wanda Nara

La mediática compartió una foto junto a su nueva pareja. Se trata de un entrenador y empresario que mantiene vínculo con Elías Piccirilo

13 de octubre 2025 · 15:14hs
A pocos días de comenzar su conducción en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, Wanda Nara parece haber encontrado nuevamente el amor. Lejos de su ex novio L-Gante, la mediática sorprendió en sus redes sociales con una foto desde Misiones junto a quien sería su nueva pareja.

Se trata de un empresario llamado Martín Migueles. Los rumores de romance venían sonando hace un tiempo, cuando fueron vistos muy cerca en un gimnasio. Luego, Migueles acompañó a la mediática a la gala de los Martín Fierro e incluso estuvo presente en algunas de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Ahora bien, en las últimas horas las especulaciones se confirmaron: Migueles publicó una imagen junto a Wanda desde la provincia de Misiones. Al poco tiempo, la mediática compartió la historia en su propio Instagram.

Ahora bien, ¿quién es Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara?

La foto que confirma el romance

Martin Migueles fue el encargado de compartir una imagen en su cuenta de Instagram junto a Wanda Nara. Al poco tiempo, la mediática la compartió con dos sugerentes emojis de corazones rojos

En la imagen se los puede ver juntos en el hotel de Misiones en el que se alojaron Isabella y Francescas, las hijas que la mediática comparte con Mauro Icardi.

Quien es Martin Migueles

Martín Migueles es un empresario de Nordelta que se dedica al rubro inmobiliario y es el entrenador personal de Wanda Nara.

Ahora bien, según trascendió en distintos programas de espectáculos, Migueles habría mantenido una relación comercial con Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, quien actualmente se encuentra detenido. “Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana”, reveló Yanina Latorre. Por su parte, Fernanda Iglesias agregó: “Piccirillo le debe a él dos millones de dólares por todos los trabajos que hacían juntos”.

Distintas panelistas también dieron detalles sobre su pasado amoroso y personal. “Tiene varias exparejas. Con la primera tiene una hija grande, que es la única con la que mantiene vínculo. Pero en 2020 tuvo otro hijo con otra mujer, al que nunca conoció; se llama León”, contó Yanina Latorre.

En la misma línea, Fernanda Iglesias precisó que Migueles tiene una hija de 20 años con la que conserva una buena relación y un hijo con el que no tiene contacto. Por su parte, Pochi de Gossipeame sumó que el niño nació en 2020 y que “se tuvo que hacer una prueba de ADN porque no lo quería reconocer. Le dio positivo, le dio el apellido, pero no tiene vínculo con él”.

