Maru Botana y Jimena Monteverde enfrentadas: las cocineras rompieron el silencio

Jimena Monteverde fue entrevistada por Héctor Maugeri e indagó acerca de la relación de las cocineras, preguntándole por que Botana no la quiere: " No sé si me odia y si la palabra es odio”, comenzó diciendo “Eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y no lo soy, por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena , y no siempre lo es”, expresó la chef.

La controversia llegó hasta la mesa de Mirtha Legrand durante la emisión de Almorzando con Juana, ya que es la encargada de cocinarle a los invitados. Allí Diego Ramos sacó a flote la pelea y volvió a preguntarle ¿Qué pasó con Maru? y Jimena respondió irónicamente entre risas "Somos divinas las dos".

Que dijo Maru Botana

Luego de unos días donde los programas de la farándula hablaron sobre el supuesto escándalo, Maru Botana, que esta apunto de debutar como jurado en "Bake Off Famosos" decidió publicar un video a través de su Instagram para defenderse de las críticas y contar su parte de la historia.

En el posteo la pastelera escribió unas breves palabras: "Solo un ratito de expresarles lo que siento" acompañado de un emoji de corazón rojo. Y agrego "Gracias besos a todos".

“Acá estoy, después de hacer gimnasia, medio rea, desaliñada. No sé si es la forma o el lugar, pero estoy acá para decirles que no aguanto más a la gente hablando mal de mí, difamando, diciendo cosas que no son ciertas. Tengo ganas de hablar”, expuso primero.

Afectada por la situación, le respondió sin vueltas a la chef y apuntó: “A vos, Jimena, no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos, pero quiero que te quedes tranquila. Nunca te saqué el trabajo, ni se lo sacaría a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados”

Y sostuvo: “Jimena, que no la conozco... ¿Por qué no nos tomamos un café? Y charlamos, nos preguntamos... ¿Yo qué tengo que ver con el problema del otro?”.

Hacia el final del video se sinceró sobre la tormenta mediática que esta viviendo: “Estoy acá para limpiar toda esta cosa horrible, que me hace mal, que es mentira. No molesto a nadie. Tengo a mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal. Que esta gente que tiene un problema que no lo resolvió, que no se la agarre conmigo”. “Tengo mis hijos, mis ocho hijos, con Facu en el cielo. Trabajo, me encanta darlo todo (...) Pero quería sacarme esta angustia de encima”

“Estoy con Bake Off, un elenco de gente divina, hermosa, y quiero disfrutar de las cosas lindas que me pasan, quiero pasarla bien. Estas cosas pequeñas llega un momento que te molestan, que te lastiman, que decís: ‘Basta, se acabó’, concluyó en su descargo.