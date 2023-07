Martín Fierro 2023: las polémicas apariciones de Jey Mammón y Marley

El ex conductor de “La peña de Morfi” llegó al Hotel Hilton, donde se desarrolló la ceremonia, casi una hora después del comienzo del evento y sin pasar por la alfombra roja . A pesar de haber anunciado en la previa que asistiría “con la frente en alto”, Mammón decidió optar por un perfil más bajo. Su presencia no fue captada por las cámaras de Telefé (encargados de emitir los premios), pero sí quedaron registros en redes.

Según muestra una imagen que circuló online, se puede ver que gran parte de sus ex compañeros de “La peña de Morfi” (el ciclo estaba nominado a “Mejor programa musical” pero no se quedó con el premio) no estaban en la mesa cuando llegó Mammón. Por su parte, el propio Jey compartió en su cuenta de Instagram una historia acompañado de Jessica Cirio, su ex co-conductora, y el cocinero Rodrigo Gascón. También se lo vio en redes saludando afectuosamente a Susana Giménez, quien defendió públicamente al ex conductor.