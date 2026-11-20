Según el último parte, su recuperación avanza de acuerdo con lo previsto por el equipo médico y permanecerá acompañado por su familia

Mariano Chihade , fundador de Mandarina Contenidos y esposo de la conductora Mariana Fabbiani , evoluciona favorablemente después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el miércoles 18 de noviembre. En las próximas horas será trasladado a una habitación común, aunque continuará bajo cuidados intensivos, según informó este viernes Gimena Lepere, jefa de prensa de la productora y vocera autorizada por la familia.

"En las próximas horas, Mariano será trasladado a habitación común con cuidados intensivos. Su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico. Continúa internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia" , comunicó Lepere.

La actualización sobre su estado de salud llegó después de que se conociera que había atravesado sin complicaciones las primeras horas del posoperatorio. La familia decidió que no se emitirán nuevos partes médicos, salvo que se produzca algún cambio significativo o consideren necesario brindar otra información.

En las primeras horas posteriores a la intervención, Lepere había transmitido un mensaje alentador sobre la recuperación del productor. "Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana", había señalado.

También contó que Fabbiani permaneció junto a su marido desde que despertó de la operación y que ambos pudieron encontrarse y conversar.

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La cirugía se realizó el miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano. El parte médico firmado por el director de la institución, el doctor Hernán Cohen Arazi, confirmó que "la cirugía se desarrolló sin complicaciones" y que el paciente se encontraba en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.

El comunicado no brindó detalles sobre el tipo de intervención realizada ni estableció una fecha estimada para el alta médica.

Qué se sabe sobre el cuadro de salud del productor

La internación de Chihade se produjo después de que una resonancia magnética de cerebro permitiera identificar una imagen nodular. El estudio había sido realizado el viernes anterior a la intervención.

El martes 17 de noviembre, el productor se presentó en el Fleni para completar los estudios preoperatorios que estaban programados. Una vez realizadas las evaluaciones, el equipo médico resolvió dejarlo internado para avanzar con la cirugía.

En el primer parte médico, la institución había informado que Chihade ingresó en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética cerebral y que se encontraba clínicamente estable mientras se completaban los estudios necesarios para la intervención.

Hasta el momento, no se difundió un diagnóstico definitivo ni se precisaron las características de la imagen detectada. Tampoco se brindaron detalles sobre el procedimiento quirúrgico.

El mensaje de Mariana Fabbiani antes de la operación

Durante los días previos a la cirugía, Mariana Fabbiani utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de afecto y acompañamiento que recibió la familia.

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", escribió la conductora de DDM, el programa que conduce por América TV.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen de la Virgen María Desatanudos. Además, había pedido a sus seguidores que pensaran en su marido "con amor y linda energía" y compartió una frase de aliento: "Esto también pasará".

Mientras continúa su recuperación en el Instituto Fleni, Chihade permanece acompañado por su familia y bajo seguimiento del equipo médico.