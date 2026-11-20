¿Una señal? El hermano de Spinetta habló sobre el Flaco y sucedió algo inesperado Un insólito episodio ocurrió cuando Gustavo Spinetta habló de la conexión espiritual y recordó a Luis Alberto y a sus padres 20 de noviembre 2026 · 11:53hs

Foto: Soledad Aznarez Luis Alberto Spinetta aquel 4 de diciembre de 2009, cuando resumió sus 40 años de carrera con las Bandas Eternas

Un hecho inesperado interrumpió una emotiva entrevista a Gustavo Spinetta, hermano del legendario músico Luis Alberto Spinetta. El relato, centrado en la muerte de sus padres y del propio "Flaco", se vio sorprendido por una caída inesperada de tres guitarras en pleno estudio.

El incidente ocurrió en el preciso momento en que Gustavo, visiblemente conmovido, estaba a punto de quebrarse al hablar de su familia. Las tres guitarras, apoyadas en una escalera, cayeron simultáneamente y detuvieron abruptamente el relato del hermano del ícono del rock nacional.

El impacto de Spinetta en las redes sociales El video de la entrevista, publicado originalmente por el ciclo "Fonograma" de @gourasmusic, generó revuelo en redes sociales, donde los usuarios debatieron si se trató de una simple casualidad o de algún tipo de señal.

View this post on Instagram Los seguidores del Flaco interpretaron la caída de las guitarras como una presencia o señal relacionada con el líder de Almendra y Pescado Rabioso. "El flaco siempre fue de otro planeta! Totalmente cósmico!", "Dijeron PRESENTES! estamos con vos", "Si a tu corazón yo llego igual", "Fuerte...y encima... 3 guitarras" y "Aparecieron los tres, la mamá también", fueron algunos de los comentarios más destacados en el posteo de La Capital.