Mariano Chihade, productor y fundador de Mandarina Contenidos, de 52 años, será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo en su cerebro. Qué dice el parte médico

Mariana Fabbiani y su esposo Mariano Chihade. Se conocieron hace más de 20 años y tienen dos hijos

Gran preocupación causó entre famosos y seguidores de Mariana Fabbiani, la noticia de que su marido, el productor y empresario Mariano Chihade (de 52 años), fue internado en el Fleni, sede Belgrano, en Buenos Aires, luego de que le descubrió un nódulo en su cerebro, imagen que apareció en una resonancia magnética. De acuerdo a la información médica, deberá someterse a una cirugía. En las próximas horas se conocerá un nuevo parte.

"Esto también pasará" , dijo este miércoles Fabbiani a través de su cuenta de Instagram en la que agradeció a sus amigos y seguidores por el apoyo "y las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia".

Fabbiani y Chihade están juntos desde hace 20 años y tienen dos hijos adolescentes: Matilda y Máximo. El es un reconocido productor de contenidos audiovisuales, fundador de Mandarina, que fue adquirida hace un mes y medio por el Grupo Octubre, que acordó adquirir el 100% del paquete accionario, en una operación que incluyó al canal de streaming Bondi.

Desde el Instituto Fleni publicaron un parte médico donde se detalla la situación del productor de medios: "En el día de la fecha (17 de noviembre) el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, señala el comunicado. Y agrega: “Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes ”.

La historia de amor de Fabbiani y Chihade se remonta al 2006. Viven juntos desde entonces y tuvieron dos hijos.

Por el momento no se determinó si se trata de un tumor u otra patología.

Mariana Fabbiani "habló" a través de su cuenta de Instagram y agradeció a sus seguidores: "Piensen en él con amor y linda energía", pidió.

Quién es Mariano Chihade

En el año 2005 fundó Mandarina Contenidos, que fue creciendo en forma notable. Entre las producciones más relevantes se encuentran:

Magazines y de espectáculos: LAM, El diario de Mariana (DDM), Sálvese quien pueda (SQP) y BTV.

Entretenimientos y concursos: Mamushka, Trato Hecho y Querés jugar (su primer ciclo en 2006).

Ficción y biopics: El amor después del amor (Netflix).

Docuseries y especiales: HACHE (Star+); Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos (HBO Max); Rita Lee: Manía de Você (MAX LATAM) y Desvestida: la moda pasó de moda (Disney+).

“La venta me genera una mezcla de emociones. Mandarina tiene 21 años de historia como productora argentina, atravesando todas las vicisitudes del país, una pandemia y muchos desafíos. El orgullo de venderla es enorme porque de algún modo valida todo el trabajo que hicimos durante estos años”, le dijo Chihade hace poco a La Nación.

Mandarina supo dominar más del 50% de la grilla de entretenimiento en la TV argentina. La compañía reconvirtió su estructura hacia el periodismo de espectáculos, manteniendo métricas de rating y desempeño comercial por encima de la media de la industria.