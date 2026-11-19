Los jueces Luciano Lauría, Emilio Rosatti y Elena Beatriz Dilario condenaron a Jordan Brandon Mejía Bustamante, de 29 años, a siete años de prisión como responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo .

En agosto pasado, mediante un acuerdo pleno, se había condenado a una mujer por su colaboración en el transporte y a otra por su participación secundaria en la maniobra. El imputado fue detenido cuando transportaba en una camioneta 106 kilos de clorhidrato de cocaína por la ruta nacional N°34, a la altura de la localidad santafesina de Ceres, en noviembre de 2025.

El caso, investigado por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, se resolvió en un año. Se trata de la primera condena por narcotráfico en un juicio oral y público desarrollado en el ámbito de esa sede fiscal desde la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), en mayo de 2024.

La droga decomisada en Santa Fe.

El debate se llevó adelante el 4 y 6 de noviembre. A partir de los elementos incorporados en la investigación, la Sede Fiscal de Rafaela, a cargo del fiscal Jorge Gustavo Onel, pudo reconstruir y probar que el 30 de noviembre de 2025 antes de las 21.50, el hombre transportó 105,911 kilos de clorhidrato de cocaína en un vehículo marca Jeep Grand Cherokee Limited de su propiedad y que conducía.

De Jujuy a Santa Fe

Según las constancias, el viaje se había iniciado en la provincia de Jujuy dos días antes y finalizó con la detención en el kilómetro N°389 de la ruta nacional N°34, donde se encontraba un control de tránsito de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). En el marco de la investigación, se confirmó que lo secuestrado era cocaína, con una concentración del 84,4% y un valor estimado de 2.487.213 dólares.

El fiscal Onel presentó su alegato final en el que consideró que se llegó a acreditar lo ocurrido sobre la base de las evidencias recolectadas y presentadas durante el debate. Resaltó lo elocuentes que resultaron las conversaciones entre los imputados. En uno de esos diálogos, Mejía Bustamante reconoció su rol: “Voy a traficar mucha droga, voy a viajar una vez más y me voy de viaje a la cárcel. Ya saldrá el trabajo y tendremos para saciar las penas”, le dijo a su pareja antes del viaje, fragmento que fue resaltado por el MPF en su exposición.

En ese sentido, el fiscal recordó la participación que tuvieron las otras dos mujeres en la maniobra. “Entendemos que hubo una planificación, coordinación y reparto de roles”, remarcó y agregó que Mejía Bustamante se encargó del transporte de la droga mientras que una de las condenadas compró el auto y la otra realizó las cargas de saldo para que estén comunicados. En base a lo expuesto, el fiscal solicitó ocho años de prisión para el conductor.