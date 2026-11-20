Florencia Arietto, senadora bonaerense y figura de La Libertad Avanza aseguró que una rescatista rosarina ofrecía sus mascotas recientemente robadas en Buenos Aires. La organización aseguró que iniciará acciones legales

Florencia Arietto, dirigente libertaria, denunció el robo de sus mascotas y apuntó contra una ONG de Rosario

Florencia Arietto sorprendió a todos denunciando el robo de dos perros en un campo de su propiedad en Ramallo, provincia de Buenos Aires. La senadora bonaerense lo hizo acompañado una denuncia pública contra Corazones Callejeros Rosario , organización rescatista de la ciudad, y pidió que no ayuden a estas organizaciones: "Ojo con algunos refugios", sentenció la dirigente libertaria . Del otro lado, la ONG recogieron el guante y adelantaron que iniciarán acciones legales contra la libertaria.

Acérrima defensora de la gestión de Javier Milei, con una agenda marcada por combatir el delito desde su rol de abogada penalista y devota del catolicismo. Por eso la publicación contra una rescatista de Rosario irrumpió con sus publicaciones.

"Por favor ojo con esta asociación civil que 'recibe' animales" . Si te entregaron a unos de estos dos perritos avísame por dm (mensaje directo) porque nos los robaron junto a un dóberman del campo de Ramallo", escribió Arietto en su cuenta de X. Además, señaló que sus mascotas fueron trasladadas a Rosario y remató: "Ojo con algunos refugios. Hecha la denuncia".

Arietto apuntaba directamente contra Corazones Callejeros Rosario, una organización con 30 mil seguidores en Instagram y de larga trayectoria en la ciudad. La ONG recogió el guante y sostuvo: " Informamos que tomaremos las medidas legales correspondientes contra aquellas personas que estén difundiendo acusaciones falsas, calumnias e injurias que atenten contra el buen nombre y la reputación de nuestras organizaciones ".

Denuncia de Florencia Arietto

Florencia Arietto se hizo conocida en lo mediática por intentar sacar a la barra brava de Independiente cuando Javier Cantero era presidente del Rojo de Avellaneda. Aunque lo intentaron, no lo logró y en febrero de 2013 renunció. Pero su salto a la política era casi un hecho. Fue panelista de televisión durante un largo periodo y en 2023 logró una banca en el Senado de la Provincia de Buenos Aires apoyada por la doctrina Chocobar, el policía que mató a un joven ladrón fue preso y luego liberado y alineado a la fuerza política de Mauricio Macri.

En diciembre de 2023 ganó una banca como Senadora por Juntos por el Cambio, pero tres meses después no dudó en dar el salto a La Libertad Avanza y defender a ultranza la gestión Milei.

Por favor ojo con esta asociación civil que “recibe” animales. Si te entregaron a unos de estos dos perritos avísame por dm porque nos los robaron junto a un dóberman del campo de Ramallo y se lo llevaron a Rosario. Ojo con algunos “refugios”. Hecha la denuncia, Gracias. pic.twitter.com/xA7aO9KfWp — María Florencia Arietto (@florenciarietto) November 20, 2026

El tuit de Arietto llamó la atención de todos ya que dejó su agenda para denunciar el robo de sus mascotas y disparar contra una ONG de Rosario. Tras la denuncia contra Corazones Callejeros Rosario, la libertaria mostró un mensaje de la ONG en donde contaban que habían encontrado a los animales perdidos en la ruta "bastante flaquitos" y con garrapatas. Allí, la ONG sostiene que buscaron a sus dueños durante dos días, pero sin tener suerte pudieron ubicar a los dos perros con una familia que los tiene "bien cuidados, contenidos y recibiendo los tratamientos que necesitan".

Arietto remarcó que la explicación del estado de los animales fue una excusa y agregó: "Les dijimos que eran nuestros y se los habían llevado del campo, nunca más respondieron".

"¿Quiénes son para entregar animales que fueron denunciados por robo y pedir plata para pagar los medicamentos? ¿Qué medicamentos? ¿Sacaron plata?", sentenció Arietto, que de todas formas recibió críticas por sus dichos contra la organización rescatista.

La respuesta de la rescatista

La ONG no tardó en hacerse eco de la denuncia de Arietto y respondió que denunciaran por injurias y calumnias a la senadora bonaerense.

"Nuestro equipo de asesoría legal ya se está encargando de recopilar y dejar registro de absolutamente todas las publicaciones, comentarios, mensajes y acusaciones que se están realizando en redes sociales, a fin de evaluar las acciones legales correspondientes", explicó Corazones Callejeros Rosario.

En su descargo, la rescatista afirmó que no permitirán el intento de desprestigio al trabajo que realizan desde hace más de una década con "compromiso, responsabilidad y transparencia" porque "todo lo que hacemos, lo hacemos por y para el bienestar de los animales".

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En este sentido, la ONG cerró el comunicado dando un fin a la polémica mediática: "Cualquier situación que requiera una explicación será tratada por las vías legales correspondientes, no mediante exposiciones públicas".

En pocos minutos, la publicación en Instagram se llenó de comentarios apoyando la gestión de la ONG y criticando el accionar de Florencia Arietto.