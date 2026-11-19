El magnate tecnológico estuvo paseando junto a su pareja y su hijo. No se difundió una agenda oficial

Pasó casi desapercibido como un turista más y muy pocos lo reconocieron: al magnate tecnológico Bill Gates se lo vio por estas horas caminando por el barrio de La Boca y también en el sur de Argentina, en Ushuaia, en compañía de su hijo y su pareja, y muy distendido. El fundador de Microsoft no difundió los detalles de su viaje al país.

Este jueves se difundieron fotos de un Gates muy distendido y discreto recorriendo Caminito, una de las zonas más turísticas y emblemáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). También se lo pudo ver en la ciudad más austral de Argentina, en la zona del puerto de Ushuaia, junto al canal del Beagle.

Sorprendió descubrir al empresario y filántropo en el país ya que no se conoció una agenda oficial. Gates paseó sin apuro y mantuvo un perfil muy bajo junto a su pareja, Paula Kalupa, y su hijo Rory John Gates.

El magnate estadounidense, de 71 años, ya conocía Ushuaia, donde estuvo de visita en 2007.

El paso de Bill Gates por la Argentina se produjo días después de que ocurriera uno de los momentos más complicados de Microsoft, que sufrió un desperfecto que dejó inactivo a nivel mundial productos como Outlook, Teams y Copilot. Luego se supo que el problema se originó en una falla técnica que pasó inadvertida hasta que un aumento del tráfico provocó la caída.