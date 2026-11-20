La propuesta municipal es gratuita y comenzará el 14 de diciembre. La preinscripción online estará disponible hasta el 2 de diciembre

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Las colonias ofrecen espacios de encuentro y socialización, generando ámbitos de esparcimiento, recreación y actividad física

La Municipalidad de Rosario abrió la preinscripción para las Colonias de Verano 2026-2027 destinadas a personas mayores . La propuesta gratuita ofrecerá actividades recreativas, deportivas y espacios de encuentro en predios municipales, clubes y el Complejo de Piletas Alem.

A través de las colonias, la Municipalidad busca ampliar el acceso de las personas mayores a actividades recreativas y físicas, y generar espacios de socialización durante la temporada estival.

La iniciativa promueve el encuentro, la construcción de vínculos y la participación en propuestas gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades comenzarán el lunes 14 de diciembre y se extenderán durante la temporada de verano.

Cómo anotarse en las colonias de verano de Rosario

El trámite tiene dos etapas. Primero, cada persona interesada debe completar el formulario de preinscripción online, disponible en el sitio de la Municipalidad de Rosario. Las personas interesadas podrán completarlo desde este viernes 20 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre.

Después, deberá acercarse a la sede elegida para confirmar la inscripción definitiva y presentar la documentación correspondiente de manera presencial en el espacio elegido, los días 9, 10 y 11 de diciembre, de 9 a 11. La Municipalidad completará el registro únicamente cuando la persona entregue todos los requisitos solicitados.

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Los requisitos varían según el lugar elegido. En los predios municipales y en el Complejo Alem, las personas deberán presentar la ficha de inscripción completa, que pueden retirar en el mismo espacio, y el certificado de aptitud física firmado por su médico de cabecera. Además, el equipo del predio realizará una revisión médica para otorgar el apto natatorio.

Quienes elijan el Complejo Alem también tendrán que presentar el carnet que entrega esa institución.

En los clubes, en cambio, deberán presentar la ficha completa, el certificado de aptitud física firmado por el médico de cabecera y los certificados de aptitud natatoria y bucodental, ambos estampillados.

Cuáles son las sedes, los días y los horarios

Las Colonias de Verano funcionarán en los siguientes espacios de Rosario: