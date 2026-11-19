Especialistas analizan dónde está su impacto, qué sectores conservan una ventaja humana y por qué la transformación no avanza al mismo ritmo en todas las industrias

Hacer una nota sobre los sectores a los que todavía no llegó la inteligencia artificial es, en sí mismo, un desafío. Supone intentar tomar distancia de una herramienta que para muchos ya se convirtió en una parte más de la rutina laboral. La IA redacta, procesa información, analiza datos, resume documentos y resuelve en segundos tareas que hasta hace poco demandaban horas de trabajo. Sin embargo, mientras su avance parece alcanzar a prácticamente todas las actividades, hay sectores donde su incidencia es limitada y donde el factor humano sigue siendo una prioridad absoluta .

No se trata necesariamente de industrias ajenas a la transformación tecnológica, sino de actividades en las que el trabajo físico, las habilidades manuales, el contacto interpersonal y los vínculos humanos tienen un peso determinante . El transporte, la logística, la producción, el mantenimiento, la limpieza y los servicios de cuidado personal aparecen entre los rubros menos expuestos a la inteligencia artificial generativa, al menos en lo que respecta a sus tareas centrales.

Estas conclusiones surgen de una mirada compartida entre tres especialistas consultados por Negocios para abordar este panorama. Ellos son: Guillermo Seifert, director de la diplomatura en Inteligencia Artificial de Ucel y cofundador de Cria, firma especializada en la aplicación de IA en empresas; Juan Pablo Manson, expresidente del Polo Tecnológico y Chief Technology Officer (CTO) de Wiener Labs, y Romeo Jovel, director de la cooperativa tecnológica, Redjar.

Dime qué tarea hacés y te diré si se reemplaza

Según la mirada experta, el impacto de la IA no debe medirse exclusivamente por industria, sino por el tipo de tareas que realiza cada trabajador. Incluso en las empresas o negocios más pequeños, las áreas administrativas, financieras y de gestión ya comienzan a experimentar cambios. ¿Dónde están, entonces, los límites de esta tecnología? ¿Qué trabajos conservan una ventaja frente a las máquinas y qué habilidades humanas serán cada vez más valoradas?

“Muchos rubros se ven alcanzados, pero el impacto es mayor en aquellos que trabajan teniendo que procesar grandes volúmenes de información, imágenes, cálculos y datos y donde la IA acerca una solución para hacerlo de forma más rápida y eficiente“, indicó Seifert. Sin embargo, aclaró que hay industrias en las que ese porcentaje de trabajadores dedicados a tareas administrativas es menor y donde prima la atención humana. Es en esos ámbitos donde la IA no produce el mismo nivel de transformación sobre las tareas principales.

Guillermo Seifert, cofundador de CRIA, empresa especializada en la aplicación de IA a procesos productivos y entornos laborales. Foto: gentileza Guillermo Seifert.

Un ejemplo de una reconversión que podríamos llamar “híbrida” se observa en el sector de la salud, donde las empresas conocidas como healthtech incorporan soluciones tecnológicas para agilizar procesos sin desplazar el vínculo entre el médico y el paciente, que sigue siendo un componente central de la atención. Las herramientas de inteligencia artificial permiten automatizar tareas administrativas, como la carga de historias clínicas y la gestión de turnos, para reducir el tiempo que los profesionales destinan a estas actividades y poder focalizarse en la atención médica.

“Estamos viendo una tendencia muy fuerte en la medicina. La idea es que el profesional pueda dedicar más tiempo a atender a las personas. Ese vínculo humano no se reemplaza con inteligencia artificial”, señaló Seifert. Y sintetizó esa lógica con una reflexión: “No quiero que mi médico pase horas gestionando turnos o cargando historias clínicas. Quiero que dedique ese tiempo a atenderme”.

Por su parte, Juan Pablo Manson suma: “Hay actividades en las que el vínculo humano es, en sí mismo, el producto. Es el caso de la salud, la educación, la psicoterapia, la enfermería o el trabajo social. En esos ámbitos, la inteligencia artificial puede aportar mucho en tareas operativas, pero difícilmente pueda reemplazar el vínculo con una persona. Allí habrá una suerte de blindaje frente al avance de la IA”.

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El valor del saber técnico

Para Manson, las actividades que tienen un fuerte componente físico, como la gastronomía, la construcción, la mecánica o la plomería, también están lejos del impacto de esta nueva ola de inteligencia artificial, que hasta ahora está protagonizando una revolución principalmente cognitiva. En los últimos años, su avance se hizo sentir sobre todo en las actividades de “cuello blanco”, es decir, aquellas tareas de oficina y que dependen del uso de computadoras.

Frente a este escenario, algunas habilidades humanas ganan valor. Seifert destaca especialmente las capacidades socioemocionales y aquellas vinculadas con el liderazgo, la oratoria, la coordinación de equipos y la gestión de proyectos. También la capacidad de utilizar la IA con criterio, desde saber formular las preguntas adecuadas, hasta orientar a las herramientas y evaluar sus respuestas. El desafío, sostiene, es entender que el valor agregado de las personas ya no pasa tanto por procesar información, sino por todo lo que pueden aportar más allá de esa tarea.

En esa misma línea, Manson pone el foco en un conocimiento menos tangible que es aquel que se construye con los años de experiencia y no siempre puede ponerse por escrito. Siguiendo lo mencionado por Seifert, hizo mención al saber que está en la cabeza de las personas, que hacen justamente a su criterio profesional y a la capacidad de interpretar situaciones. Para graficarlo, menciona el oído de un mecánico para reconocer una falla o la lectura del lenguaje no verbal durante una negociación. Son conocimientos difíciles de capturar y transmitir a un sistema de inteligencia artificial.

El foco en la necesidad del criterio humano es otra dimensión en este debate ya que evidencia que no todo lo que puede automatizarse necesariamente debe serlo. Según Romeo Jovel, a medida que la tecnología avance, la discusión pasará por decidir qué tareas se quieren delegar en una base algorítmica y cuáles se prefieren preservar. En este sentido, sostuvo que hay sectores en los que la adopción todavía encuentra obstáculos específicos, como el legal, donde la confidencialidad de la información es una condición central.

Romeo Jovel, director de la cooperativa tecnológica Redjar. Foto: gentileza Redjar.

“El sector legal es uno de los últimos en incorporarse a la IA, pero hay mucha dificultad en contar con herramientas que garanticen la privacidad y den prueba de ella. Se necesitan modelos locales que permitan a los profesionales demostrar que utilizan IA sin enviar información confidencial a ningún servidor fuera del estudio. Sin ciertas garantías, no se puede usar”, explicó sobre su incorporación y el hecho de que, todavía, muchos estudios prioricen la elaboración y revisión de documentos por parte de los propios profesionales, sin recurrir a la IA.

El emprendedor cuenta que, en otra oportunidad, desarrollaron un sistema para automatizar los pedidos en bares a través de códigos QR. Sin embargo, uno de los empresarios consultados no quiso ponerlo a prueba porque entendía que podía perder parte de la identidad de su negocio. “Me dijo ‘mi diferencia es que yo hablo con la gente cuando va a la barra, le sacamos una sonrisa, lo tratamos por su nombre, no quiero reemplazar esa atención”. Para Jovel, el ejemplo muestra que hay tareas que pueden agilizarse, pero otras en las que el contacto humano forma parte del plus que se le ofrece al cliente.

La robótica, otro gran dilema

Los tres entrevistados advierten que una nueva transformación llegará de la mano de la robótica humanoide, aunque todavía no parece cercana en países como Argentina. Seifert advierte que su desarrollo viene más atrasado, pero que cambiará aquellas actividades manuales que hoy hacen personas, por ejemplo, en líneas de producción en industrias. Aunque, por el momento, son puestos laborales que no parecen correr riesgos y seguirán siendo necesarios.

“Ya empiezan a aparecer pruebas de robots que pueden entrenarse para hacer determinadas actividades, incluso en el hogar, pero falta tiempo para que esa tecnología tenga una implementación masiva. No es lo mismo comprar un robot para realizar una tarea doméstica que pagar la suscripción a una herramienta de IA para procesar información o utilizarla en la elaboración de documentos, las cuales en muchos casos tiene costos muy bajos o incluso versiones gratuitas”, indicó el fundador de Cria.

Juan Pablo Manson coincidió en que la robótica puede abrir una nueva etapa de transformación, aunque advierte que es necesario distinguirla del impacto que ya tiene la IA generativa. La automatización de tareas físicas en la industria no es nueva y lleva décadas de desarrollo. Lo novedoso sería la expansión de la robótica humanoide hacia actividades manuales más diversas, por fuera de los entornos industriales controlados.

Juan Pablo Manson, Chief Technology Officer en Wiener Lab. Foto: gentileza Juan Pablo Manson.

Jovel, por su parte, señaló que el avance de estas tecnologías podría llevar a las empresas a reemplazar trabajadores por robots en un futuro, siempre y cuando la ecuación económica resulta conveniente, algo que por el momento no parece así. Esto abre, además, un debate sobre la distribución de las ganancias de productividad y el futuro del valor del trabajo.

Pero mientras la posible expansión de los robots todavía parece lejana, otro efecto de la inteligencia artificial ya empieza a sentirse en el mercado laboral: la menor contratación de perfiles junior. Manson advierte que las empresas están incorporando menos trabajadores que recién comienzan su carrera profesional. Según indicó, en Estados Unidos se registró una caída de alrededor del 25% en los ingresos de perfiles junior desde la irrupción de herramientas como ChatGPT, a comienzos de 2023, una tendencia que también empieza a observarse en Argentina.

Esta problemática, a mediano plazo, vuelve difícil el ingreso al mercado laboral y plantea la necesidad de nuevas instancias de formación. Las habilidades que antes se esperaban de un profesional que recién comenzaba ya no necesariamente representan una ventaja diferencial, mientras empieza a cobrar especial relevancia el lugar de la creatividad humana. En el campo artístico, por ejemplo, si bien la IA facilita la producción de imágenes, videos y música, no se logran resultados de calidad y la puesta en juego de una mirada propia y singular. En ese terreno, el criterio, la sensibilidad y la capacidad de proponer algo original siguen siendo atributos centrales del trabajo humano.