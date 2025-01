Luces, cámara, acción: abre Las Tipas, el nuevo cine de Rosario

>> Leer más: Abre un nuevo cine en Rosario y buscan empleados: cómo postularse

“También tenemos tres salas con tecnología 4D. Generalmente hay una sala por complejo de este tipo pero por la capacidad de nuestro complejo y por la rotación horaria nos da la posibilidad de tener varias de estas proyecciones”, sumó, en referencia a las cualidades técnicas que permiten combinar las imágenes y sonidos con efectos físicos sincronizados, profundizando lo inmersivo de la experiencia con vibraciones, olores, humo o artilugios similares.

Tecnología y comodidad

Las Tipas Rosario tendrá una capacidad total de 1600 butacas. “Se podría haber hecho tranquilamente con capacidad para 2200 personas, pero como quisimos darle un diferencial de calidad a las salas, instalamos butacas de mayor tamaño, que son más parecidas a un sillón que a una butaca de cine. Aunque reduzcan un poco la capacidad, permite que la gente pueda ver películas con la calidad del cine pero la comodidad de su casa”, compartió Martín.

Respecto de la curaduría cinematográfica, habrá lugar para todo, pero con prioridad al perfil comercial al que el complejo pertenece. “En cuanto a las películas, somos pochocleros, no voy a mentir. Nos gusta pasar el cine que la mayoría de la gente elige, pero al tener ocho salas y muchos horarios también nos permite darle espacio a un cine más de culto”, anticipó Adami.

De hecho, la variedad ya puede verse en la cartelera inaugural. Además de películas como “Sonic 3”, “Moana 2” o “Mufasa” (ideales para aprovechar el despliegue tecnológico de las salas), también están programadas la argentina “Una muerte silenciosa” (un thriller patagónico protagonizado por Joaquín Furriel), “Nosferatu” (la versión de Robert Eggers del clásico de Murnau de los años 20) y “Anora” (la nueva de Sean Baker, que viene de ganar la Palma de Oro en Cannes). De cara a la temporada de premios, y los inminentes estrenos de muchas películas posiblemente candidatas a los Oscar, Martín aseguró que Las Tipas alojará esos filmes tan esperados. “Y obviamente que la ganadora del Oscar la vamos a volver a programar”, apuntó.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la página web del complejo, y se pueden consultar todas las novedades en las redes sociales.

Ubicación estratégica y cercanía

Otra clave del nuevo cine es su ubicación. Las Tipas no sólo funcionará como cine de cercanía para Fisherton y barrios aledaños a Paso del Bosque, sino también para localidades cercanas que podrán llegar rápidamente conectando rutas con la Circunvalación. En la localización estratégica, subyace uno de los objetivos históricos de la empresa: acercar las películas a lugares donde no hay cines o donde ya no funciona ninguno. Las Tipas nació en Morteros, Córdoba, con una sala única en una ciudad de 150000 habitantes.

“Fue una de las primeras salas del país con tecnología de proyección digital, cuando se dio la transición desde el 35 milímetros en el año 2010. Había unos cinco proyectores en el país, y Morteros tuvo el sexto”, recordó Martín. Tras aquellos primeros pero contundentes pasos, crecieron progresivamente hasta jugar

“Somos una empresa familiar y argentina. Somos dos familias, los Brunore y los Adami, que movilizados por la pasión por el cine y la tecnología nos embarcamos en esta locura. Después de Morteros, seguimos en San Francisco, donde restauramos un cine antiguo que había cerrado. Después saltamos a Rafaela, San Jorge, Jesús María, Posadas, Paraná y finalmente llegamos a Rosario, que es nuestro complejo estrella”, contó Adami.

“Hacemos todo a pulmón y con mucho compromiso de darle a la gente este diferencial de comodidad, de tecnología y de servicios, sin que eso se traslade al precio de la entrada. Ojalá la gente acepte y reciba esta propuesta que trajimos, que es innovadora y que vale la pena conocer”, cerró.