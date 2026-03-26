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De dirigir en las inferiores de Newell's a un club de Ecuador que busca el ascenso

Federico Laurito estuvo al frente de la 7ª división de la Lepra hasta fines de 2025 y ahora llegó a tierras ecuatorianas para ponerse al frente de un equipo

Luis Castro

Por Luis Castro

26 de marzo 2026 · 12:56hs
Federico Laurito

Federico Laurito, exjugador de Newell's, llegó a Guaranda con la meta de llevar al equipo al protagonismo y luchar por el ascenso.
De dirigir en las inferiores de Newells a un club de Ecuador que busca el ascenso

La mascota llamada Lua

La mascota llamada Lua, una perrita de raza Husky.

Hasta hace unos meses, estuvo dirigiendo en las inferiores de Newell's y ahora fue contratado por un club de Ecuador, país por donde pasó por varias instituciones como jugador y logró un amplio reconocimiento. Federico Laurito fue presentado hace unos días como nuevo entrenador de Guaranda FC, una entidad joven y que milita en la segunda división de la provincia de Bolívar (es una tercera categoría) y que aspira a ascender de la mano del nuevo técnico y con el arribo de varios refuerzos importantes.

El exdelantero cerró su ciclo como conductor de la séptima división de la AFA de Newell's a fines de 2025 y con la llegada de la nueva dirigencia Leprosa que aplicó "una reestructuración general". A partir de ahí comenzó a buscar un nuevo destino y, en el mientras tanto, participó -como jugador- del torneo de verano de Funes, donde mostró sus cualidades de goleador. Hasta que hace algunas semanas aceptó una propuesta para ponerse al frente de Guaranda FC, equipo de la segunda categoría de la provincia y con firmes intenciones de ser protagonista para lograr el ascenso en Ecuador.

>>Leer más: Newell's, inhibido por la Fifa: las razones de la decisión y cómo puede destrabarse

Laurito dejó su marca como jugador en tierras ecuatorianas al pasar por Deportivo Cuenca, Universidad Católica, Barcelona SC y Liga de Portoviejo. Esto permitió que su nombre sea conocido en el fútbol ecuatoriano y ante esto su llegada como técnico para la temporada 2026 movilizó al ambiente, además de generar una gran expectativa.

>>Leer más: Qué es de la vida de Federico Laurito: la joya de Newell's que se retiró del fútbol a los 30 años

El exdelantero, que fue transferido por Newell's a los 16 años a Udinese sin poder debutar en la Lepra, pasó por diversos clubes de Argentina, Italia, Chile y Colombia, además de Ecuador. Se retiró del fútbol con sólo 30 años debido a las nueve operaciones que tuvo y que le impidieron jugar en óptimas condiciones. A partir de ahí, se dedicó a dirigir y estuvo al frente de El Porvenir del Norte, que milita en la Liga Cañadense.

Los detalles del club

Guaranda lleva el nombre de la localidad, que es conocida como la "Ciudad de las siete colinas". Esto se debe a que está rodeada de siete colinas: San Jacinto, Loma de Guaranda, San Bartolo, Cruzloma, Tililag, Talalag y el Mirador. Es la capital de la provincia de Bolívar y está situada en el centro del país en la región andina, a 2.668 metros sobre el nivel del mar.

El club fue fundado el 1º de enero de 2014 e interviene en el campeonato de la segunda categoría de Bolívar, que es la vía de ascenso hacia la Serie B del fútbol ecuatoriano.

>>Leer más: ¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

Como es una entidad muy joven, los partidos son disputados en el estadio Centenario de Guaranda y tiene una capacidad para 3.500 hinchas. Y tiene una mascota llamada Lua, una perrita de raza Husky y conocida como "el Husky de Bolívar".

Embed - Fede Laurito, la joya de Newell's que se retiró del fútbol a los 30 años - ¿Qué es de tu vida?

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