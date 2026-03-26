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El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

A los 40 años, Gonzalo Castillejos volvió a las canchas para defender los colores del club de sus inicios en el torneo de la Liga Bellvillense

Luis Castro

Por Luis Castro

26 de marzo 2026 · 09:38hs
Gonzalo Castillejos llegó a Central a los 15 años procedente del Club Leones

Gonzalo Castillejos llegó a Central a los 15 años procedente del Club Leones, entidad a la que regresó una vez más para la temporada 2026.
El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

Siempre se regresa a casa y cuando la carrera llega a su final en lo profesional volver a ponerse la camiseta del club de infancia parece ser el sueño de todo jugador. El fin es cerrar el ciclo de la vida futbolística en la entidad que le dio la chance de iniciar una carrera realizada dentro del fútbol. Y eso es lo que hizo el exgoleador de Central Gonzalo Castillejos, quien se puso una vez más la camiseta del Club Social y Deportivo Leones como lo había hecho en 2022.

"Gonzalo Castillejos regresa a la actividad. El último goleador se suma a las filas Trigueras para aportar experiencia y goles", anunció tiempo atrás la entidad que participa de los torneos de la Liga Bellvillense con la satisfacción de contar una vez más con un delantero de experiencia y goleador. Precisamente el atacante retornó a la actividad tras su retiro del fútbol y luego de recibirse de director técnico.

Leones, que se encuentra a 160 kilómetros de Rosario, es sede de la entidad donde Castillejos dio los primeros pasos dentro del fútbol, ya que a los cinco años comenzó a vestir la camiseta con los colores de San Lorenzo. Una década más tarde de sus inicios llegó a Central para transitar el sendero rumbo al profesionalismo.

Gonzalo, quien a comienzos del presente mes cumplió 40 años, estuvo cerca de ir a Talleres, pero finalmente optó por probar suerte en el Canalla. La entidad de Arroyito le abrió las puertas en las inferiores, aunque los primeros meses venía desde su pueblo a entrenar una vez por semana hasta que convenció a los entrenadores y se quedó de manera definitiva. Hasta que le tocó debutar "a los 21 años con Carlos Ischia como entrenador", recordó el delantero tiempo atrás, aunque la regularidad la tuvo con Ariel Cuffaro Russo como DT.

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A Lanús por dos millones de dólares

Luego de algunos años vistiendo la camiseta Auriazul y gracias a sus gritos, Lanús posó la mirada en el delantero y que quedó con la totalidad del pase a cambio de dos millones de dólares. A partir de ahí transitó el camino hacia distintos clubes y vistió las camisetas de Barcelona de Ecuador, Argentinos Juniors, Ferro, Apollon de Grecia, San Martín (San Juan) y Gimnasia (Jujuy).

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En el medio hubo un retorno a Central en la temporada 2011/12 de la B Nacional, donde marcó 26 goles, pero no logró ascender ese año. Después tuvo una tercera etapa en Arroyito en 2013/14.

Chalo Castillejos ahora escribe una nueva historia dentro del fútbol, pero con otro sentir en la entidad de su ciudad de nacimiento y que tiene cerca de 11 mil habitantes. Ya con otra mirada y menores presiones, pero con la misión de defender los colores del club que lo lanzó al profesionalismo y forjó una extensa carrera.

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