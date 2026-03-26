El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

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Pullaro endurece su tono ante Milei: "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"
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Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi
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Los salarios perdieron contra la inflación en enero y se profundiza la caída del poder adquisitivo
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Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados
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Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años
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"Histórico": Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina
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Por primera vez en 500 años, una mujer es arzobispo de Canterbury y lidera la Iglesia de Inglaterra
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Manuel Adorni respondió a las acusaciones: "No es contra mí, es contra el gobierno"
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Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte
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Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario
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Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte
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Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa
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Antonela Roccuzzo habló sobre lo difícil que fue dejar Rosario para estar con Lionel Messi
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Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora
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Cuánto falta para el próximo feriado y por qué trae una buena noticia