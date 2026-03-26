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Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego

Jorge Alfredo Omar García recibió 18 años de prisión por emboscar a Emanuel Celis, a quien citó con un engaño y le disparó dos veces en la cabeza. Tras el ataque, adulteró pruebas, fingió ser testigo y la víctima quedó ciega de manera definitiva.

26 de marzo 2026 · 15:09hs
Policías de Criminalística inspeccionan el auto en el que se encontraban el joven atacado y el policía que disparó. 

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Policías de Criminalística inspeccionan el auto en el que se encontraban el joven atacado y el policía que disparó. 

Un policía en disponibilidad desde hace tres años fue condenado a 18 años de prisión en un juicio oral por citar a un encuentro a un conocido al que planeaba matar, quien sobrevivió a dos disparos en la cabeza pero perdió la vista de manera definitiva. El tribunal dictó la pena que solicitaba la Fiscalía para este efectivo que está sospechado de tener vínculos con una organización criminal. Tras la emboscada, con un trasfondo ligado a la venta de drogas, el efectivo adulteró pruebas y simuló ser testigo del ataque.

El uniformado provincial Jorge Alfredo Omar García fue condenado en el Centro de Justicia Penal por los jueces Rodrigo Santana, Paola Aguirre y Pablo Pinto. Lo sentenciaron a 18 años de prisión efectiva como autor de un intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la portación ilegal de un arma de uso civil; un arma calibre 40 con la cual efectuó los disparos el 3 de mayo de 2022. La acusación estuvo a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo.

>>Leer más: Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

La víctima es un hombre que hoy tiene 35 años, Emanuel Celis. Sufrió graves consecuencias al perder los globos oculares por los disparos que, según se determinó en el juicio, tenían la finalidad de quitarle la vida. El sobreviviente estaba ligado a la venta de drogas, siguió ligado a ese ámbito y fue detenido en distintas ocasiones. La última, en noviembre pasado en el barrio de La Carne. La misma zona donde cuatro años atrás esquivó la muerte.

Cita bajo engaño

En aquel entonces tenía 30 años. A las 19.20 se presentó en Alzugaray y Buenos Aires, adonde lo había convocado el policía con la excusa de ir a buscar el dinero de la venta de una amoladora en esa misma esquina. Llegó en un auto Chevrolet Corsa Classic y se encontró con García, quien subió al vehículo del lado del acompañante. Por Buenos Aires aguardaba un auto gris que inmediatamente dobló por Alzugaray y se colocó a la par del Corsa.

>>Leer más: Un policía quedó preso por intentar matar a un joven y hacerse pasar como sobreviviente del ataque

Los ocupantes del auto gris comenzaron a efectuar disparos hacia abajo y al mismo tiempo el policía, que por entonces no estaba en funciones, extrajo una pistola y efectuó dos disparos en la zona de los ojos y el cuello de la víctima, que sufrió una pérdida permanente de la visión. Luego, el atacante descendió del Corsa y se ocultó en una casa de Alzugaray al 700.

Nexos con una banda narco

Los vecinos escucharon los disparos y varios gritos. Al asomarse se encontraron con una persona dentro de un auto y la cara destrozada por las balas, junto a un hombre que decía conocer a la víctima y ser policía de la comisaría 15ª. El hecho se difundió en un primer momento como un intento de asesinato efectuado desde las vía pública, ya que el auto tenía perforaciones de bala.

>>Leer más: Sobrevivió a un ataque sicario, quedó ciego y ahora fue detenido por microtráfico

Cuando llegó al lugar personal de la Brigada de Homicidios, García se presentó como un sobreviviente del ataque y dijo que los habían baleado desde un Fiat Siena gris. Dijo además que su teléfono celular había quedado dentro del vehículo de la víctima, pero lo tenía entre sus pertenencias. Se comprobó que mientras estuvo dentro del domicilio llegó a formatear el aparato de fábrica para borrar su contenido.

En la investigación se recolectaron testimonios que ubican al policía como parte de una organización criminal en la que aparece como líder un preso apodado “Polaco”. El intento de asesinato de Emanuel Celis estaría relacionado con esa trama, ligada a la venta de drogas, el robo de vehículos y la liberación de zonas para la comisión de delitos. Actividades que, según la pesquisa, llevaba a cabo por ser funcionario de la fuerza.

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